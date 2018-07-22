Vajinismus Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Vajinismusun bilinen ve bilinmeyen pek çok sebebi vardır. Vajinismus genellikle geçmişte yaşanan taciz ya da tecavüz gibi travmatik olaylar ve kötü bir cinsel tecrübe gibi psikolojik durumlarla ilişkilendirilir. Ülkemizde her 10 kadından birinde görülen bu hastalık oldukça yaygındır ve kadınların yaşam kalitesini düşürerek mutsuz olmalarına sebep olur. Vajinismus Türleri Nelerdir? Primer vajinismus: Primer vajinismusta cinsel ilişki hiç yaşanmamıştır. Vajinismus ile mücadele eden kadınların neredeyse hemen hepsi primer vajinismustur ve halen bakiredir. Primer vajinismus belirtileri ise; cinsellikten korkmak, penisin vajinaya girememesi, bacakların kasılarak açılmaması ve jinekolog korkusudur. Bekarlarda vajinismus belirtileri arasında ise evlilik ve ilk gece korkusu bulunmaktadır. Sekonder vajinismus: Sekonder vajinismus ise daha önce normal bir şekilde cinsel ilişki yaşamış bir kadının cinsel ya da psikolojik bir travma sonrası tekrar ilişkiye girememesi durumudur. Durumsal vajinismus: Durumsal vajinismus eşe karşı ortaya çıkan bir vajinismus çeşididir. Eşe karşı duyulan öfke ya da sevgi yetersizliği bu duruma sebep olur.

Yapısal vajinismus: Kızlık zarının normalden daha sert, yarım ay, elekli, septalı ya da yüksek kenarlı oluşu cinsel ilişkiye girmeyi zorlaştırır. Vajinismus Neden Olur? 1. Cinsel travmalar

Psikolojik travmalar kişinin hayatını kökten etkileyen ve üzerinde büyük etkiler bırakan bir durumdur. Bu travmalar zaman geçtikte bilinç altında geriye atılsa da yaşanan en ufak bir olay bilinç altındaki travmatik duyguları ve kötü tecrübeleri tetikler ve gün yüzüne çıkmalarına sebep olur. Bazı bilişsel çarpıtmaların kişinin bilinç altına yerleşmesi sonucu vajinismus hastalığı ortaya çıkabilmektedir. En sık karşılaşılan cinsel travmalar; Ensest ilişkide bulunmuş olmak (anne, baba ya da kardeş ile yaşanan cinsel ilişkiler)

Taciz, tecavüz ve cinsel istismara maruz kalma

Porno izledikten sonra cinsellikten tiksinme

Doğumun nasıl gerçekleştiğine şahit olma ve korkma

Anne ve babanın yaşadığı cinsel birlikteliğe şahit olma

Cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalma

Erkek ya da kız arkadaşını mastürbasyon yaparken görme ve tiksinme 2. Cinselliği bir tabu olarak görmek

Aşırı gelenekçi bir aile içinde büyüyen çocuklara küçük yaştan itibaren dayatılan normlar ve davranış biçimleri yetişkinlik döneminde pek çok cinsel problemi de beraberinde getirmektedir. Bu çarpık toplumsal kurallarla yetiştirilen kız çocukları kızlık zarını koruma içgüdüsüyle cinsel ilişkiye girmek istemezler. Cinselliği tiksindirici ve utanç verici bir eylem olarak görürler. Bu durumda cinsel isteksizlik, orgazm olamama ve vajinismus gibi psikolojik rahatsızlıklar gün yüzüne çıkar ve kadının yaşamını olumsuz yönde etkiler.

3. Cinsel mitler

Cinsel mitler toplumumuzda oldukça yaygın görülen bir söylemler bütünü olarak ele alınabilir. Bu yalan yanlış ve kulaktan dolma bilgiler cinsel işlev bozukluklarının en büyük sebebidir. Kadında ve erkekte görülen cinsel işlev bozukluklarının ya da vajinismus hastalığının temel nedenlerinin başında cinsel mitler yer alır. Yaygın olarak bilinen cinsel mitlerden bazıları aşağıdaki gibidir: Sevişme esnasında konuşulmaz.

Cinsellikte başarılı olmak en önemli şeylerden biridir.

Penis sertleştiğinde erkek boşalmalıdır.

Cinsellik sadece erkeğin ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Kadın cinsel birleşmeden zevk alamaz. Kadınlar sadece erkeği mutlu etmekle görevlidir.

Kızlık zarı namustur ve kadınlar onu mutlaka korumalıdır.

Cinsel ilişkilerde fantezilere yer vermek günahtır. Cinsel fanteziler sapıklıktır ve ahlak dışıdır.

Kızlık zarı bazı kadınlarda o kadar fazla kanar ki tavana bile kan sıçrayabilir.

Benim vajinam normalden çok daha dar. Bu yüzden cinsel birliktelik yaşayamıyorum. Vajinismus Belirtileri Nelerdir? Cinsel ilişkinin ağrılı ve acılı olması

İlişki sırasında kasılma

Cinsel ilişkide kadının bacaklarını kapatması

Vajina içine tampon ya da fitil yerleştirememe

Jinekolojik muayene olmaktan korkma Vajinismus Nasıl Tedavi Edilir? 1. Vajinismus egzersizleri

Vajinismus egzersizlerinde amaç hastanın rahatlamasını sağlamaktır. Bu yüzden ilk olarak tedaviye nefes egzersizleriyle başlamak çok daha uygun olur. Nefes tekniği: Nefes tekniğinde en önemli konu esas olarak derin ve doğru nefes tekniklerini uygulamaktır. Doğru nefes alıp verme tekniği ise; burundan alınan derin nefesi yavaş yavaş ağızdan dışarı vermektir. Nefesinizi içeride uzun süre tutmamalısınız ancak nefes veriş süreniz nefes alış sürenizin en az 2 katı uzunlukta olmalıdır. Nefes alırken karın şişmelidir göğüs değil, unutmayın. Ayna tekniği: Ayna ile yapılan egzersizler cinsel organı tanıma açısından oldukça önemlidir. Kadınlar vajinalarının anatomik yapısını hatta görünümünü bile tam olarak bilmemektedirler. Öncelikle bir ayna alarak yere uygun pozisyonda oturun ve vajinanızı incelemeye başlayın. Vajnanızın dudaklarını, klitorisi ve merak ettiğiniz her yerini dokunarak inceleyin. Bu yöntemle cinsel organını tanıyan kadınlar biraz olsun rahatlayacaklar ve kendilerine güvenerek cinsel birlikteliğe hazır hissedecekler.

Genital masaj: Ellerinize bebek yağı sürün ve sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı iyice acın ve vajinanızın önce dış kısmına sonra da içine dokunarak vajinanıza masaj yapın. Haz bölgelerinize odaklanın ve zevk almaya çalışın. Kegel egzersizleri: Kegel egzersizlerini gerçekleştirmek için vajinayı, rektumu ve mesanenizi kontrol eden pelvik taban kaslarınızı tekrar tekrar sıkın ve gevşetin. Örneğin idrar yaparken akışı durdurduğunuzda pelvik kaslarını kullanmış olursunuz. Öncelikle mesanenizi boşaltın. Pelvik kaslarınızı sıkarak 10'a kadar sayın ve kaslarınızı gevşetin. Tekrar 10'a kadar sayın ve yeniden pelvik kaslarınızı sıkın. Bu yöntemi gün içerisinde istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Parmak egzersizi: Bu egzersizde amaç kişinin vajina içine dokunarak kendini hissetmesi, genital bölgesini tanıması ve istemsiz kas hareketlerini kontrol altına almayı öğrenmesidir. Bu egzersizi yapmak için öncelikle yatağa uzanın ve bacaklarınızı iyice açın. Serçe parmağınızın önce bir boğumunu sonra ikinci boğumunu, en son da tamamını vajinanızın içine itin. Bu esnada derin derin nefes almayı ve kendinizi rahatlatmayı unutmayın.