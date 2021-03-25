Vaka artışı nedeniyle okullar karantinaya alınmıştı! Van Valisi: Kırmızı bölgelerden öğretmenler geldi

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının arttığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30 okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bu durumun il dışındaki kırmızı bölgelerden gelen öğretmenlerden kaynaklandığını söyledi.

'ŞÜPHELİ VAKALARA EVLERİNDE MÜDAHALE EDİLİYOR'

Vali Bilmez, gerekli tedbirleri aldıklarını ve yoğun çalışma yürüttüklerini belirtip, "Eylül ayında Türkiye'nin en kötü illerinden biriydik. Birkaç ay sonra da Türkiye'nin en iyi kentlerinden olduk. Fakat şu ana kadar 30 okulumuz karantinaya alındı. Bizim şu ana kadar mavide kalmamızın sırrı da 180 kişiden oluşan filyasyon ekibimizin gayretli çalışmaları. Şüpheli vakalara hastanede değil evlerinde müdahale ediliyor. Çağrı merkezine telefon geldiğinde ekipler evlere gidiyor. Hastaya evde müdahale ediyor, gerekirse ambulansla hastaneye nakledip tedavisi yapılıyor. Van halkı da aldığımız kararlara büyük oranda uymaktaydı. Son zamanlarda vaka artışımız var ama tehlikeli boyutta değil. Onun için Van halkına gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.