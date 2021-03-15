Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

Türkiye'de kademeli normalleşme 1 Mart'ta başladı. 15 Mart itibariyle 3'üncü haftasına girilen uygulama devam ederken koronavirüs vakalarında yaşanan artış endişe uyandırıyor. Özellikle vakaların artışında mutant virüsün etkisinin olduğu belirtilse de vatandaşların kurallara uymaması da bulunuyor. Son açıklanan koronavirüs tablosunda 13 bin 678 vaka tespit edilirken 68 kişi hayatını kaybetti.

Bu gelişmeler sonrasında vaka artışlarının önüne geçilmesiyle ilgili alınacak tedbirler düşünülürken Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bazı Bilim Kurulu üyelerinin mavi kodlu iller dışındaki illerde hafta sonu yasaklarına geri dönülmesi ve kırmızı kodlu illerden de giriş-çıkışların sınırlandırılmasını istediklerini belirttiği öğrenildi.

