HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaka sayıları artınca yaptırımlar sertleşti! 4 kişinin hapsi isteniyor

Vaka sayıları artınca yaptırımlar sertleşti! 4 kişinin hapsi isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Başsavcılığı, karantina kurallarına uymayarak, halk sağlığını tehlikeye atan 4 kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.

Vaka sayıları artınca yaptırımlar sertleşti! 4 kişinin hapsi isteniyor

İnegöl ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu tespit edilerek, karantina uygulananlar, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında evlerinde bulunmayanlara para cezası kesilip, adli mercilere bilgi veriliyor. Savcılık da soruşturma başlatıyor . Bu kapsamda İnegöl Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklama yaparak karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

"VİRÜSÜN BULAŞICILIK HIZINI ARTIRDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Covid-19 hastası ya da temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrolleri, emniyet ve jandarma personeli tarafından yapılmaktadır. Son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edilmeye başlandığı, bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı, virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı tespit edilmiştir" denildi.

bursa1

Açıklamada ayrıca, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklamaBaşsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
Bakan Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Uzun araç kuyruğu oluştu
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir Naxtex daha
Doğu Akdeniz'de bir Naxtex daha
Akçakoca'da korkutan anlar! Trafo patlaması kamerada
Akçakoca'da korkutan anlar! İşte patlama anı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.