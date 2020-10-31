Vaka sayıları artıyor, tedbirler sıkılaştırılıyor

Almanya’da günlük vaka sayısında 19 bin eşiği aşıldı. Yunanistan da kısmi kapanma kararı aldı. Belçika da önlemleri artırdı.Almanya'nın pandemiyle mücadelede yetkili bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte kaydedilen koronavirüs vaka sayısının 19 bin 50 olduğunu duyurdu. Bu sayı geçen Cumartesi günü 14 bin 714 olarak açıklanmıştı. Yaşamını yitirenlerin sayısının da 103 olduğu belirtildi. Almanya'da, sağlık dairelerinin tamamının vaka sayısını bildirmemesi nedeniyle hafta sonlarında açıklanan rakamlar genelde daha düşük oluyor. Max Planck Enstitüsü ve çok sayıda bilim kuruluşunun tahminlerine göre, Almanya’da önümüzdeki haftadan itibaren koronavirüs bağlantılı ölümlerde artış olabileceği belirtiliyor. Bilimsel kuruluşların yaptığı model hesaplamaya göre, Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren Sars-CoV2 bağlantılı ölümlerin haftalık 500 ila 800’e ulaşabileceği kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin sayısının şimdiye kadar düşük olmasının, Eylül ayına kadar virüs bulaşan kişilerin çoğunun 60 yaş altı olmasıyla bağlantılı olduğu, Eylül ayı sonundan itibaren ise virüs tespit edilenler arasında 60 yaş üzeri insanlar da olduğuna dikkat çekildi. Bunun da pozitif test yapılmasından sonraki ikinci haftadan itibaren ölü sayılarına yansıyabileceğine işaret ediliyor.

Almanya'da Pazartesi gününden itibaren uygulanacak kısıtlamalarla vaka sayısındaki artışın frenlenmesi bekleniyor. Yunanistan'da kısmi kapanma kararı Almanya, Fransa gibi ülkelerin ardından Yunanistan da koronavirüs vakalarının artışa geçmesi üzerine kısmi kapanma kararı aldı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, ülkede nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bar, kafe ve restoranlar ile sinema, müze ve spor salonlarının bir ay süreyle kapatılacağını açıkladı. Mitsotakis, kısıtlamaların Salı gününden itibaren uygulanacağını belirtti. Salgının başlangıcından bu yana 37 binden fazla vakanın kaydedildiği Yunanistan'da, Cuma günü yaklaşık bin 700 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu. Belçika'da sıkı tedbirler Belçika Ekim ayı ortasında getirilen gece sokağa çıkma yasağının ve restoranların kapatılmasının ardından tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı. Başbakan Alexander De Croo, Pazartesi gününden itibaren temel ihtiyaçlara yönelik ürünler sunmayan dükkan ve mağazaların kapatılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra sosyal temasa da kısıtlamalar getirilecek.

Ülkedeki hastanelerde baskının arttığını kaydeden De Croo, sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için insan üstü bir çaba sarf ettiğini dile getirdi. Nüfusuna kıyasla koronavirüs vakalarının sayısının yüksek olduğu ülkede halen bin kadarı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin180 kişi hastanede Covid-19 tedavisi görüyor. Son bir gün içinde ülkede 20 binden fazla yeni vaka kaydedildi. "İngiltere de kapanacak" iddiaları Medyada yer alan haberlere göre, İngiltere de yeniden kapanmaya hazırlanıyor. The Times'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da önümüzdeki haftadan itibaren ülkede kapanmaya gidilmesini gözden geçiriyor. Johnson'un planının, çok sayıda bilim insanının yaptığı, virüsün yayılması ve olası sonuçlarına yönelik tespitlere dayandığı bildirildi. Gazete, sistem açısından önemli işletmeler, eğitim kurumları ve yuvaların kapsamayacak önlemleri Başbakan Johnson’un Pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile duyuracağını iddia etti. Ancak konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediği de belirtildi.

İspanya’da korona tedbirleri nedeniyle çatışmalar Koronavirüs pandemisinden en olumsuz etkilenen ülkelerden olan İspanya’da artan vaka sayısına paralel olarak sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşandı. Katalonya’nın başkenti Barcelona’da gece yarısına kadar polis ile göstericiler arasında meydana gelen olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Göstericilerin, polise kaldırım taşları fırlattığı, çöp konteynerlerini tutuşturduğu ve barikatlar kurarak güvenlik birimlerine direndiği bildirildi. Polis ise korona tedbirlerine karşı yaşanan şiddet olaylarından holiganları sorumlu tutuyor. Bask bölgesinin başkenti Bilbau ve bazı başka kentlerde de gösteriler düzenlendi. Vilafranca del Penedès'de gençlerin belediye binasına girmeye teşebbüs ettiği aktarıldı. Pandeminin olumsuz etkilediği İspanya’da hükümetin olağanüstü halin en üst derecesi olan 3'ncü seviyedeki alarm sürecini 9 Mayıs'a kadar uzattılması teklifi Perşembe günü parlamentoda kabul edilmişti.