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Vaka Sayıları Artıyor Uçuşlar İptal Ediliyor

26.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da Corona vakası Cumartesi günü 220 binden fazla tespit edildi. Noel tatili sezonunda olan ülkede her gün yüzlerce uçuş da iptal ediliyor

Amerika’da Corona vaka sayısı Cumartesi günü 220,943 olarak tespit edildi. Noel tatili sezonunda olan ülkede her gün yüzlerce uçuş da iptal ediliyor

Reuters haber ajansına göre Corona virüsü nedeniyle 100’den fazla kişi Cumartesi günü hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 820 bine dayandı.

Omicron’la birlikte günlük vaka sayıları Amerika genelinde artıyor.

Cumartesi günü 220,943 vaka tespit edildi.

Ülkede vaka sayısı yaklaşık 53 milyon oldu.

Vaka sayılarının hızlı artışı tatil sezonundaki ülkede uçuşları da olumsuz etkiliyor.

Cumartesi günü yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Pazar günü için şimdiden 250 uçuşun iptal edildiği kaydediliyor.

Delta, United ve JetBlue firmaları Omicron varyantının personel problemlerine neden olduğunu ve bunun da uçuşları iptal ettirdiğini açıkladı.

United sözcüsü Maddie King, uçuşların ne zaman normale döneceğinin belli olmadığını söyledi.

Bu üç havayolu şirketinin Cumartesi günü planlanan uçuşlarının yüzde 10’dan fazlasını gerçekeştiremediği belirtiliyor.

Amerikan Havayolları da Cumartesi günü 90’dan fazla uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Havayolları sözcüsü iptallere neden olarak COVID bağlantılı hastalanmaları gerekçe gösterdi.

Seyahat etmek isteyenler için bu iptaller sevdiklerinden ayrı kalmak, havaalanında kaos ve bir başka uçuş rezervasyonu yapmak için telefonda geçirilen saatler anlamına geliyor.

Cuma, Cumartesi ve Pazar sabah saatleri itibarıyla küresel olarak 6 binden fazla uçuş iptal edildi.

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