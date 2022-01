Vaka Sayılarında Düşüş Umut Veriyor

Reuters'in halk sağlığı verilerine dayanarak yayınladığı çalışmaya göre, ABD'nin hızlı yayılan Omicron varyantından en çok etkilenen bölgelerinde yeni Corona virüsü vaka sayıları düşüyor ve bu da salgının bir kez daha gerileyeceğine dair umutları arttırıyor.

COVID-19 enfeksiyonları 19 Ocak’a gelindiğinde 15 eyalette, başkent Washington’da ve ABD toprağı Porto Riko’da bir önceki haftaya göre azaldı.

Son dalgada vaka sayılarının en çok arttığı kuzeydoğudaki eyaletlerde enfeksiyonlar bir önceki haftaya göre yüzde 36’lık düşüş ivmesi gösteriyor.

Bu ivme ulusal düzeyde nispeten daha düşük. Reuters verilerine göre, 19 Ocak itibarıyla yedi günlük ortalama yeni COVID-19 vaka sayısı yüzde 1 düştü. COVID-19 verileri genellikle mevcut durumun birkaç gün gerisinde kalıyor.

New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Profesör Wafaa El Sadr bu durumu, "Omicron'un gidişatı açısından kesinlikle bizim için iyiye işaret" şeklinde değerlendirdi. Ancak, New York, New Jersey ve Rhode Island gibi eyaletlerde vakalardaki son düşüş, iyimserliğin tek nedeni değil.

Epidemiyoloji profesörü El Sadr, Omicron'un diğer COVID-19 varyantlarına kıyasla daha hafif olduğunun kanıtlanması, aşıların ciddi hastalıklara karşı büyük oranda koruma sağlaması ve mRNA aşılarının yeni varyantlara hızla adapte olma potansiyeli gibi pandemiyle mücadeledeki olumlu gelişmelere işaret etti.

ABD’de Omicron varyantının ilk görüldüğü ve en çok etkilenen bölgelerinde düşen vaka sayıları, durumun tersine döndüğünü gösteren somut bir umut sunarken, ABD'nin çeşitli bölgelerinde enfeksiyonlar hala artıyor.

Son haftalarda vaka sayılarındaki artış önemli ölçüde yavaşlasa da, ülkenin Ortabatı eyaletlerinde vaka sayıları yüzde 14 arttı. Yüzde 8’lik vaka artışının yaşandığı Güney eyaletleri yüzde 7’lik artışla Batı eyaletleri izledi.

15 Ocak'ta 805 binle zirveyi gören ülke genelindeki ortalama vaka sayısı, 765 bine geriledi. Genellikle vaka artışlarının yaklaşık üç hafta gerisinde kalan can kayıpları da yeni yılın başında bin 300'ken günde ortalama bin 950'ye çıktı. Bu sayı yine de 2021 Ocak ayında yaşanan günlük 3 bin 300 can kaybının epey altında.

Yine Reuters verilerine göre geçen hafta ortalama 150 bin olan hastaneye yatışlar 19 Ocak’ta 152 bin 555 ile rekor seviyeye ulaştı.

Ülke genelindeki birçok hastane Omicron varyantının neden olduğu artışlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Geçen hafta, Biden yönetimi ABD'nin altı eyaletindeki hastanelere, vaka artışı ve personel sıkıntısıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere askeri sağlık çalışanları gönderdiklerini açıklamıştı.

Federal hükümet ayrıca kısa süre önce Amerikalılar’a ücretsiz ev tipi Covid test kiti göndermeye başladı. Ayrıca Biden'ın pandemi ile mücadele için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştirilere maruz kalmasının ardından, gelecek haftadan itibaren milyonlarca N95 maskesi ücretsiz dağıtılacak.

California’da aşı olmak için ebeveyn izni zorunluluğu kalkacak mı?

Bu arada San Francisco'dan Demokrat Senatör Scott Wiener California eyaletinde 12 yaş ve üstü çocukların, ebeveynlerinin rızası olmadan aşı olmalarına izin verilmesine dair bir teklif sundu.

Alabama’da 14 yaşında, Oregon’da 15 yaşında, Rhode Island ve Güney Carolina’da 16 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin rızası olmadan aşı olmalarına izin verilirken, yalnızca başkent Washington’da, alt yaş sınırı 11.

Wiener, California'nın 12 yaş ve üstü kişilerin ebeveynlerinin rızası olmadan Hepatit B ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan HPV aşıları yaptırabildiğine ve madde kullanımı ve akıl sağlığı bozukluklarının tedavisine izin verdiğine dikkat çekti.

Weiner, "Gençlere, ebeveynlerinin inançları veya çalışma programları ne olursa olsun, hayat kurtaran aşıları olma özerkliği vermek, onların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için çok önemli. Bir ebeveyn, çocuğunu bir aşı merkezine götürmeyi reddediyor veya götüremiyor diye gençlerin aşıdan men edilmesi mantıksız" dedi.

Şu anda California'da 12 ile 17 yaş arasındaki reşit olmayanlar, özellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalığı önlemek için yapılmadığı sürece, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan aşı olamıyor.

Wiener'in sunduğu tasarı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmış herhangi bir aşı için söz konusu yaş grubuna yönelik ebeveyn şartını kaldırılmasını öngörüyor.

5 yaş ve üstü çocuklar için Coronavirüs aşıları onaylanmış olsa da, California'da 12-17 yaşları arasındakilerin yüzde 28,6'sı aşısız. Aşı olmaya uygun 3 milyondan fazla kişinin 900 binden fazlası aşısız.

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü de bugün, Pfizer'ın COVID-19 aşısının düşük dozunun 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasını tavsiye etti. 12 yaş ve üzerindekilere 30 mikrogram olarak uygulanan doz, daha genç nüfus için 10 mikrogram olarak önerildi.

AB sağlık bakanlarının gündemi ikinci takviye doz aşı

Öte yandan Avrupa Birliği sağlık bakanları, Omicron varyantının tetiklediği vakalardaki artış nedeniyle dördüncü doz COVID-19 aşısı konusunda ortak bir karar arayışında.

Avrupa İlaç Dairesi bu hafta başında, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıf kişilere dördüncü doz aşı yapılmasının makul olacağını, ancak daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi.

AB Dönem Başkanı Fransa’nın açıklamasında, sağlık bakanlarının Cuma günü düzenlenen video konferansta "dördüncü dozun yapılmasını" ele aldıkları belirtildi.

AB üyeleri Macaristan ve Danimarka hali hazırda dördüncü doz COVID aşısı uygulama kararı almış durumda. Kopenhag savunmasız kişilere aşı uygulanacağını, Macar hükümetiyse bir doktora danıştıktan sonra herkesin aşı olabileceğini açıkladı.

Dördüncü doz aşı dağıtımının geçen ay başladığı İsrail, ikinci takviye doz uygulayan ilk ülke oldu.

Zengin ülkeler, daha bulaşıcı olan Omicron varyantının neden olduğu yeni vaka artışları yaşanırken üçüncü dozun kullanıma sunulmasını hızlandırma kararı alsa da dördüncü doz konusunda bölünmüş durumdalar.

Birçoğu, bu konuda karar vermeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, video konferansın aşılama stratejileri konusunda AB düzeyinde ortak bir yaklaşım bulmayı amaçladığını belirtilirken, varyantlara uyarlanmış aşıların yakında geleceği ifade edildi.

Birden fazla varyanta karşı koruma sağlayabilecek aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor, ancak bunun ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor.