'Vaka sayılarında keskin düşüş var!'

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

Imperial College tarafından yapılan araştırmada, 4-23 Şubat tarihleri arasında 165 bin kişiden alınan rastgele örnekler sonucunda, ülke nüfusunun yüzde 0,5'inde koronavirüsün tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Ocak ayında bu oran yüzde 1,57 olarak ölçülmüştü.

Hükümet tarafından paylaşılan resmi verilere göre de ülkede vaka ve hastaneye yatış sayısında keskin düşüşler var.

Araştırmada, aşılama programının çalışmadaki enfeksiyon oranları üzerindeki etkisini tespit etmek için henüz çok erken olduğu söylense de, Imperial College'dan Prof. Steven Riley aşılama programında en iyi sonucu elde edebilmek için virüsün yayılımının en düşük seviyelerde tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ocak ayında yapılan aynı araştırmada, başkent Londra'da Ocak-Şubat arasında vakalardaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edilmişti.

EN YÜKSEK RİSK TOPLU TAŞIMA ÇALIŞANLARINDA

Araştırmanın bir diğer sonucu ise çalışan gruplarının enfeksiyon riski üzerine oldu.