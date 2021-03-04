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'Vaka sayılarında keskin düşüş var!'

04.03.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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'Vaka sayılarında keskin düşüş var!'

Dünyada koronavirüsle mücadele tam gaz devam ederken bir ülkeden salgınla ilgili sevindiren haber geldi. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs vakaları belirgin şekilde düştü. Aşılama kampanyasının bu düşüşteki etkisi araştırılmaya devam ediyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

Imperial College tarafından yapılan araştırmada, 4-23 Şubat tarihleri arasında 165 bin kişiden alınan rastgele örnekler sonucunda, ülke nüfusunun yüzde 0,5'inde koronavirüsün tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Ocak ayında bu oran yüzde 1,57 olarak ölçülmüştü.

Hükümet tarafından paylaşılan resmi verilere göre de ülkede vaka ve hastaneye yatış sayısında keskin düşüşler var.

Araştırmada, aşılama programının çalışmadaki enfeksiyon oranları üzerindeki etkisini tespit etmek için henüz çok erken olduğu söylense de, Imperial College'dan Prof. Steven Riley aşılama programında en iyi sonucu elde edebilmek için virüsün yayılımının en düşük seviyelerde tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ocak ayında yapılan aynı araştırmada, başkent Londra'da Ocak-Şubat arasında vakalardaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edilmişti.

EN YÜKSEK RİSK TOPLU TAŞIMA ÇALIŞANLARINDA

Araştırmanın bir diğer sonucu ise çalışan gruplarının enfeksiyon riski üzerine oldu.

Sağlık, bakımevi, eğitim ve kreş çalışanlarının enfeksiyon oranında yüksek riske sahip olduğu ifade edilen araştırmaya göre, toplu taşıma çalışanları en yüksek enfeksiyon riskine sahip. Buna göre toplu taşımada çalışan kişiler, diğer işçilere göre iki kattan daha fazla enfeksiyon riski altında.

Evde çalışanların ise virüse yakalanma olasılığı en düşük.

Etnik gruplar arasında ise Ocak ve Şubat aylarında en yüksek enfeksiyon seviyeleri Bangladeşlilerde görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Aşı

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