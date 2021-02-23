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Vaka sayılarında rekor yine Karadeniz bölgesinde

23.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olduğu görüldü.

100 bin kişide vaka sayısının en yüksek olduğu il 228,40 ile Ordu oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin her ilinde 100 bin kişide bir hafta içinde görülen vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olduğu görüldü.

Ordu 228,40 ile 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Ordu'yu 217,57 ile Giresun ve 207,54 ile Trabzon takip etti. Diğer Karadeniz illeri Samsun'da 100 bin kişide bir hafta içindeki vaka sayısı 202,94 olarak kaydedilirken, Rize'de de bu sayı 200,08 oldu.

Geçen hafta açıklanan verilerde de, vaka sayılarının en yüksek olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olduğu tespit edilmişti.

Bakanlığın yayınladığı haritaya göre 8-14 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da 100 bin kişide 228, Samsun'da 100 binde 171, Rize'de 100 binde 202, Ordu'da 100 binde 194, Giresun'da 100 binde 184 kişide Covid-19'a rastlanmıştı.

Bu haftaki verilere göre, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur da artış gözlenen iller arasında yer aldı.

Büyük kentlerde durum

Fahrettin Koca'nın paylaşımına göre, her 100 bin kişide son bir hafta içinde vaka sayısı İstanbul'da da artış gösterdi. Geçen hafta 100 bin kişide 60,19 olarak kaydedilen vaka sayısı bu hafta 68,23 olarak kayıtlara geçti.

Ankara, İzmir ve Antalya'da ise geçen haftaya göre önemli bir değişiklik gözlemlenmedi. Bakanlığın verilerine göre, Ankara'da 100 bin kişide vaka sayısı 35,39, Antalya'da 78,92 olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu illerinde vaka sayıları düşük

15-21 Şubat arasını kapsayan verilere göre, vaka sayılarının en düşük olduğu illerin ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu görüldü. En az vakanın görüldüğü il 3,21 ile Hakkari olurken, bunu 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman takip etti. Diyarbakır'da 100 bin kişide vaka sayısı 18 olarak tespit edildi.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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