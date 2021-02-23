Vaka sayılarında rekor yine Karadeniz bölgesinde

100 bin kişide vaka sayısının en yüksek olduğu il 228,40 ile Ordu oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin her ilinde 100 bin kişide bir hafta içinde görülen vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olduğu görüldü.

Ordu 228,40 ile 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Ordu'yu 217,57 ile Giresun ve 207,54 ile Trabzon takip etti. Diğer Karadeniz illeri Samsun'da 100 bin kişide bir hafta içindeki vaka sayısı 202,94 olarak kaydedilirken, Rize'de de bu sayı 200,08 oldu.

Geçen hafta açıklanan verilerde de, vaka sayılarının en yüksek olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olduğu tespit edilmişti.