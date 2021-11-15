Vaka Sayılarındaki Artış Avrupa'da Kaygı Yaratıyor

Avrupa’da büyük bir hızla yeniden yükselişe geçen Covid-19 vaka sayıları büyük tedirginliğe yol açarken Almanya ve Avusturya, salgının merkez üssü haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü‘nden (WHO) yapılan açıklamada, virüsün Orta Asya’nın yanı sıra özellikle Avrupa‘da yayılma hızının endişe verici olduğu belirtilirken, Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığı açıklandı. WHO, "Avrupa ve Orta Asya, bir haftalık süre kapsamında küresel olarak tüm vakaların yüzde 59’unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48’ini oluşturdu" şeklinde bir açıklama yaptı. Örgüt, geçen yaz aylarında neredeyse bitme noktasına gelen Corona vakalarındaki büyük patlamayı, Delta varyantının yayılmasından başka, aşılamanın umulandan daha az oranda kalması ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi ile gerekçelendirdi.

Geçen hafta Corona virüsü vakalarında rekor üstüne rekor kıran Almanya’da günlük vakalar ortalama 40 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son bir haftada 300 bin kişi virüse yakalandı, toplam vaka sayısı 5 milyon 45 bin 76 olarak açıklandı. Son bir haftada 100 bin kişide vaka oranı olan insidans değeriyse bugün (Pazartesi) pandemi başladığından bu yana ilk kez 300’ün üstüne çıktı ve 303 olarak tespit edildi.

Koalisyon hükümetini oluşturacak SPD, Yeşiller ve FDP’nin, şu anda geçici olarak görev başındaki Merkel hükümetiyle istişarelerde bulunduğu ve bir dizi sert kısıtlamalar planladığı öğrenildi. Hastane, bakımevleri, okul ve çocuk yuvalarında çalışanların düzenli testlere tabi tutulmasının yanı sıra söz konusu alanlara aşı yükümlülüğü getirilmesi hedefleniyor.

Koalisyona katılacak partiler adına bir açıklama yapan Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, durumun ağır olduğunu belirterek, "çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetecek uygulamaların mümkün olduğunu" söyledi.

Aşısızlar için hayat alanı daraltılıyor

Planlanan önlemlere göre, aşı yaptırmayanların tren ve otobüse alınmaması, ayrıca ülke çapında işyerlerinde 3G (aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test) kuralının uygulanması hedefleniyor. İnsanların evden çalışmalarının isteneceği ve bu yönde teşviklerin de yapılacağı belirtilirken, Noel öncesinde çok sayıda insanın bir araya geleceği kutlamaların yasaklanması da öngörülen tedbirler arasında yer alıyor.

Aşılı olmayanların hasta ve yaşlı bakım evi ziyaretleri ve hatta özel buluşmalarının bile engellenmesi de gündemde. Gıda ürünlerinin satıldığı perakende dükkanlar ile eczaneler gibi günlük ihtiyaçların bir parçası olmayan tüm alanlarda aşısızlar için serbest hareket alanı daralacak. Siyasiler, bu yolla aşı oranının artacağından yola çıkıyor. Almanya’da ülke nüfusunun sadece yüzde 67,5'u tam aşılanmış durumda.

Avusturya salgınla mücadelede en sıkı önlemleri uygulayan ülke

Uzmanlar önümüzdeki haftalarda havaların daha da soğuması ve Noel döneminin yaklaşması nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinde de hem vaka hem de ölüm sayılarının yeniden hızla artacağından endişe ediyor. İnsidans değerinin kısmen 1000’e ulaştığı Avusturya, salgınla mücadelede en sert önlemleri alan ülkelerin başına geçti. Ülkede, aşı yaptırmayan kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Aşısızlar 15 Kasım'dan itibaren sadece markete ya da doktora gitmek gibi belli sebeplerle evden çıkabilecek. Avusturya'da 12 yaşından küçüklere Covid-19 aşısı yapılamadığı için kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri içermiyor. Uygulama ilk etapta 10 gün sürecek ve görevliler sık sık devriye gezerek olası ihlalleri tespit edecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler 1450 Euro'ya varan para cezalarıyla karşılaşacak. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, vaka sayıların gerilememesi durumunda gece sokağa çıkma yasağının aşılanma durumundan bağımsız herkes için geçerli olacağını açıkladı.

Hollanda'da restoran ve mağazalar erken kapanıyor, Fransa'da hasta sayısı artıyor

Corona vakalarını yavaşlatmak için uzun bir aradan sonra tekrar kısıtlama kararı alan Hollanda’da, geçen Cumartesi gününden bu yana mağaza, işletme ve restoran ile barlar saat 19.00’da kapanıyor. Eylül ayından itibaren kısıtlama ve yasakların kaldırıldığı Hollanda’da son dönemde vaka sayıları hızla artmıştı.

Fransa ise 1 Aralık'tan itibaren 65 yaş ve üstü kişilerde üçüncü doz aşıyı zorunlu hale getirdi. Fransız sağlık yetkilileri günlük yaklaşık 13 bin yeni Covid-19 enfeksiyonu bildirirken, bu sayı ile daha kış başlamadan geçtiğimiz yılki oranlara ulaşıldığını belirtti. Uzmanlar her geçen gün yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını da belirtiyor.

İtalya'da vakalar son üç haftada iki kat arttı

Vakalarda artışın yaşandığı bir diğer ülke ise Corona salgınının ilk dalgasından en sert etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya. Vakaların son üç hafta içerisinde neredeyse ikiye katlandığı ve son 24 saatte 8 bin 500 vakanın kayıtlara geçtiği İtalya’da yetkililer, yeni bir dalgayı önlemek amacıyla "yeşil belge" olarak tanımlanan önlemleri genişletmeyi planlıyor. İtalyan hükümetinin Ağustos ayında çıkardığı "yeşil belge" sosyal faaliyetlere girişlerde insanların aşı, test ve Covid-19 geçirmiş olduklarını kanıtlıyor. İtalya'da çalışanlar sadece aşılı, iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olduklarını belgelemeleri durumunda işe gidebiliyor. Belgesi olmadığı için işe gitmeyenler ise ücretsiz izne ayrılıyor.

