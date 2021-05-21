Vaka Sayılarını Düşüren Almanya Kontrollü Açılıyor

Almanya'da alınan önlemler ve aşı kampanyası etkisini gösterirken, Corona virüsü vaka sayıları da düşmeye devam ediyor. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 42 milyon kişi aşının ilk dozunu yaptırırken 10 milyon kişiye de aşının ikinci dozu yapıldı.

Alman halkının yüzde 39‘u bir kez aşılanırken, iki kez aşılananların oranı yüzde 12’yi geçti. Henüz sürü bağışıklığına erişilmemiş olsa bile 100 bin nüfus başına yeni vaka sayısını gösteren istatistik de 61’e indi. Almanya’da geçen yıl 22 Aralık’ta bu değer 100 binde 197,6 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Bu olumlu seyir geçen Kasım ayından bu yana süren kısıtlamaların kaldırılması ve açılmaların hız kazanması anlamına geliyor. Nitekim Hamburg, Schleswig-Holstein ve Bavyera eyaletlerinden sonra başkent Berlin‘de de dış mekanlarda gastronomi, kültürel ve spor faaliyetleri için önlemler gevşetiliyor.

Restaurant ve kafeler gelen müşterilerin kaydını alacaklar

Almanya'nın 4 milyonluk nüfusuyla en büyük kenti olan Berlin’de, Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında havuz ve açık hava sinemalarının yanısıra kapatılan kafe ve restoranlar, tam 7 ay sonra bugün yeniden faaliyete geçiyor.