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Vaka Sayılarını Düşüren Almanya Kontrollü Açılıyor

21.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da alınan önlemler ve aşı kampanyası etkisini gösterirken, Corona virüsü vaka sayıları da düşmeye devam ediyor. Almanya kademeli olarak açılıyor

Vaka Sayılarını Düşüren Almanya Kontrollü Açılıyor

Almanya'da alınan önlemler ve aşı kampanyası etkisini gösterirken, Corona virüsü vaka sayıları da düşmeye devam ediyor. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 42 milyon kişi aşının ilk dozunu yaptırırken 10 milyon kişiye de aşının ikinci dozu yapıldı.

Alman halkının yüzde 39‘u bir kez aşılanırken, iki kez aşılananların oranı yüzde 12’yi geçti. Henüz sürü bağışıklığına erişilmemiş olsa bile 100 bin nüfus başına yeni vaka sayısını gösteren istatistik de 61’e indi. Almanya’da geçen yıl 22 Aralık’ta bu değer 100 binde 197,6 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Bu olumlu seyir geçen Kasım ayından bu yana süren kısıtlamaların kaldırılması ve açılmaların hız kazanması anlamına geliyor. Nitekim Hamburg, Schleswig-Holstein ve Bavyera eyaletlerinden sonra başkent Berlin‘de de dış mekanlarda gastronomi, kültürel ve spor faaliyetleri için önlemler gevşetiliyor.

Restaurant ve kafeler gelen müşterilerin kaydını alacaklar

Almanya'nın 4 milyonluk nüfusuyla en büyük kenti olan Berlin’de, Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında havuz ve açık hava sinemalarının yanısıra kapatılan kafe ve restoranlar, tam 7 ay sonra bugün yeniden faaliyete geçiyor.

Hizmet sektörü ve gastronomi, Berlin'de en önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri konumunda. Müzeler, sergiler, hayvanat bahçeleri de ziyarete açılan diğer yerler. Vaka sayısının çok net biçimde azalması ve kontrol altına alınması üzerine sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Açılma sürecinde 4 Haziran’da tiyatroların ve spor salonlarının açılması planlanırken, kentteki otellerin de 18 Haziran’da açılacağı belirtiliyor.

Vaka sayılarının tekrar yükselmesi halinde yeniden kısıtlama gerekebileceğini belirten yetkililer, yaz ayları için umutlu konuşuyor ve aşılamadaki temponun sürmesi durumunda sonbaharda dördüncü bir dalganın beklenmediğini ifade ediyor.

Öte yandan Federal Sağlık Bakanlığı 7 Haziran‘dan itibaren aşı önceliğinin kaldırılacağını ve 16 yaş üstünde her isteyenin, aşı yettiği sürece aşı yaptırabileceğini duyurdu. Federel Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı olmak için hem aile hekimlerinden hem de aşı merkezlerinden randevu alınabileceğini açıkladı. Almanya’da AstraZeneca, BionTech ve Johnson&Johnson aşıları yapılıyor.

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