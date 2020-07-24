HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaka sayılarının artış gösterdiği Şanlıurfa'da yeni karantina kararları!

Vaka sayılarının artış gösterdiği Şanlıurfa'da yeni karantina kararları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 23:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da koronavirüs nedeniyle 205 ev karantinaya alınırken, 120 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi. Kararda ayrıca bazı işletmelere uygulanan kısıtlamalar da kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında Şanlıurfa'yı da göstermişti.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Şanlıurfa'da yeni karantina kararları!

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı. Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 20, Ceylanpınar İlçesinde 21, Eyyübiye İlçesinde 12, Haliliye İlçesinde 37, Hilvan İlçesinde 1, Karaköprü İlçesinde 78, Siverek İlçesinde 7, Suruç İlçesinde 11 ve Viranşehir İlçesinde 18 olmak üzere toplam 205 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Birecik İlçesinde 29, Ceylanpınar İlçesinde 8, Eyyübiye İlçesinde 16, Haliliye İlçesinde 18, Harran İlçesinde 2, Karaköprü İlçesinde 13, Siverek İlçesinde 6, Suruç İlçesinde 6 ve Viranşehir İlçesinde 22 olmak üzere toplam 120 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

BAZI İŞLETMELERİN KISITLAMALARI KALDIRILDI

Kararda ayrıca lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi.

ŞANLIURFA, VAKA SAYILARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLERDEN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında Şanlıurfa'yı da göstermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralarİşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar
O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

En Çok Okunan Haberler

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Askeralma yönetmeliği değişti!

Askeralma yönetmeliği değişti!

Diğer Haberler
24 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Sakarya'da IŞİD operasyonu! 3 kişi tutuklandı

IŞİD operasyonu! Tutuklandılar

24 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

İBB Başkanı İmamoğlu, kadın makiniste yapılan saldırıyı paylaştı!

İmamoğlu saldırı anını paylaştı!

Balıkesir’de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

Balıkesir’de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

Sivas'ta tepki çeken görüntüler! Polis harekete geçti

Tepki çeken görüntüler! Polis harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.