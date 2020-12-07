Vaka Sayılarının Azalmadığı Almanya'da Komple Kapanma Gündemde

Almanya’da COVID-19’a karşı alınan önlemlere rağmen vaka sayıları düşmüyor. Bavyera Eyaleti Başbakanı Marcus Söder, salgının yayılmasının önüne geçmek için, tüm eyaleti acil durum bölgesi ilan etti ve vaka sayılarının 100 binde 200’ün üzerinde olduğu yerleşim merkezlerinde akşamları sokağa çıkma yasağı getirdi. Almanya’nın yakın tarihinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan bir dizi sıkı önlem, diğer eyaletlerde de daha sıkı bir kapanmaya gidileceği, Noel için planlanan sosyal temas tedbirlerinin gevşetilmesi kararının geri alınacağı hatta ülke çapında sokağa çıkma yasağı gelebileceği beklentisine yol açtı. Almanya'da ilk Corona virüs vakasının geçen Ocak ayının sonunda tespit edildiği Bavyera, halen vakaların en yüksek olduğu eyalet. Almanya’daki kentler sıralamasında Bavyera eyaletinin Avusturya sınırı yakınındaki Passau şehri, 100 bin nüfus başına vaka sayısında 600’le birinci durumda. Kent sakinleri bir haftadır iş, doktor ve alışveriş dışında evlerinden çıkamazken, dün alınan kararla tüm Bavyera eyaleti acil durum bölgesi ilan edildi.

Buna göre geçerli bir gerekçesi olmayanların evden çıkmaması istendi. Sadece alışveriş, işe gitme ve benzeri zorunlu gerekçelerle dışarıya çıkılması tavsiye edilirken, insanların toplanmasını engellemek için kamuya açık alanlarda içki tüketimi yasaklandı. Vaka sayılarının 100 binde 200’in üzerinde olduğu ve en az 3 milyon kişiyi kapsayan bir bölgede önümüzdeki Çarşamba gününden sonra gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Kararların bir ay geçerli kalacağını duyuran Eyalet Başbakanı Söder, Noel ve Yılbaşı için hedeflenen gevşeme planının da iptal edildiğini duyurdu. Başbakan Merkel, 23 Aralık’la yılbaşı arasında evlerde 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, 10 kişiye kadar buluşmalara izin verileceğini açıklamıştı. Bavyera’daki iptal kararı sonrasında, tanıdık, akraba ve aile yakınlarıyla gerçekleştirilen buluşmalar, en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak. Birinci dalgada diğer AB ülkelerine göre süreci daha kontrollü götüren Almanya’da, günlük vaka sayısının alınan önlemlere rağmen gerilememesi, yaşamını yitirenlerin sayısının da giderek artması, tüm ülkenin Bavyera’dakine benzer şekilde kapanması taleplerine yol açıyor.