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Vaka sayılarının düşmediği Bursa'da şaşırtan teleferik sırası

09.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Vaka sayılarının düşmediği Bursa'da şaşırtan teleferik sırası

Vaka sayılarının düşmediği Bursa'da sosyal mesafeyi umursamayan onlarca kişi teleferik sırası bekledi. Kısa sürede az riskli iller arasından turuncu renkli orta riskli iller arasına dahil olan kentte, objektiflere yansıyan görüntüler adeta vaka sayılarındaki artışın nedenini özetledi.

Uludağ'a günü birlik tatil yapmak için teleferik ile çıkan vatandaşlar HES kodu sorgusu sebebiyle oluşan kuyrukta virüse aldırış etmeden sosyal mesafeyi hiçe saydı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Mart başı kapanması beklenen ancak devam eden kar yağışı ve pistlerdeki kayak yapmaya elverişli kar seviyesi sebebiyle Mart sonuna uzatılan kış sezonu sebebiyle Uludağ yerli ve yabancı turistleri konuk ekmeye devam ediyor.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

Mart ortasına gelindiği halde birçok otelde rezervasyonlar halen yüzde 80'in üzerinde başta bölgede görev yapan jandarma ekipleri birçok yerde pandemi sebebiyle pek çok tedbiri hayata geçirse de yaşanan bu yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkarıyor.

KUYRUK METRELERCE UZUYOR

Hafta sonu binlerce kişinin binebilmek için metrelerce kuyruk olduğu teleferikte hafta içi de yoğunluk devam ediyor. Tatil yapmak ve günlerini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferiğe akın ediyor. HES kodu sorgulaması sırasında oluşan kuyruklarda vatandaşların sosyal mesafeye riayet etmeden sıra beklemeleri az riskli iller arasında bulunan Bursa'nın riskini arttırıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bursa
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