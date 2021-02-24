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Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Samsun'da korkutan kalabalık

24.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Samsun'da korkutan kalabalık

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Samsun’da, bazı cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun olduğu görüldü. Vali Zülkif Dağlı, kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Haritada vaka sayısı yüz bin kişide 171.29 olan Samsun, 202.94’e yükselip, vakanın en çok görüldüğü 4’üncü il oldu. Vaka artışı gözlenen kentte Samsun Valisi Zülkif Dağlı da koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Vali Dağlı, en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını, bu nedenle kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’un, bazı cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Uyarılara ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, kalabalığa rağmen alışveriş yapmaya ve gezmeye devam etti. Mecidiye Caddesi’nde alışveriş yapan İbrahim Aydın, “Hafta içi kısıtlama olmadığı için sokaklar kalabalık, yapacak bir şey yok. 15 gün tam kapanma gibi bir öneri var, faydası olacaksa güzel olur. Ancak vatandaşın yeme içme ihtiyaçları da giderilmeli. İş icabı dışarı çıktık, çıkmışken ihtiyaçlarımızı da alalım dedik” dedi.

‘İNSANLAR BUNALDI VE MECBUR DIŞARI ÇIKIYORLAR’

Gezmeye çıktığını belirten İbrahim Kır, “Kalabalığa engel olamazsınız, insanlar bunaldı ve mecbur dışarı çıkıyorlar. İnsanlar daraldığı için kendisini dışarı atıyor, o nedenle kalabalık oluyor. Artış sürekli devam edecektir. Ben de gezmeye çıktım, insanları serbest bırakmak lazım” diye konuştu.

‘SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMİYOR’

Bünyamin Ertekin ise, “Duyarsız davranıyoruz, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Biz de misafir olarak Samsun’a geldik. İnşallah iyiye gider ama böyle devam ederse iyiye de gitmez. Kabalığa karıştık” ifadelerini kullandı.

‘ESKİ GÜNLERE KIYASLA BÜYÜK BİR KALABALIK VAR’

Hastane randevusu için dışarı çıktığını belirten Merve Demir, “Ne yazık ki Samsun’da çok fazla vaka artışı var. Buna rağmen insanlar önlem almaktan kaçınıyorlar. Şu an eski günlere kıyasla cadde de büyük bir kalabalık var. Şuna inanıyorum; vaka artışı ne kadar da olsa insanlar maalesef kaçınmayacaklar. Çok rahatlıkla gezebileceklerdir. Tam kapanma gibi bir öneri var, bu güzel olabilir. İnsanlar, evlerine kapanabilirler, o zaman vaka artışını düşürebiliriz. Benim de doktor randevum vardı, o nedenle çıkmak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

‘OLAYIN VAHAMETİNİN FARKINDA DEĞİLİZ’

Duyarsızlıktan dolayı vaka artışlarının olduğunu ifade eden Halil Çiftçi, “Olayın vahametinin farkında değiliz. Gittikçe de kötüye gidiyoruz. İnşallah iyi olur. Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor yoksa durumlar kötü. Normal şartlarda bu kadar kalabalık olmazdı ama çok kalabalık. Hafta sonu kısıtlama olduğu için vatandaş, yasak olmadığı günlerde dışarı çıkıyor” dedi.

(DHA)

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