Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Samsun'da korkutan kalabalık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Haritada vaka sayısı yüz bin kişide 171.29 olan Samsun, 202.94’e yükselip, vakanın en çok görüldüğü 4’üncü il oldu. Vaka artışı gözlenen kentte Samsun Valisi Zülkif Dağlı da koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Vali Dağlı, en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını, bu nedenle kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’un, bazı cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Uyarılara ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, kalabalığa rağmen alışveriş yapmaya ve gezmeye devam etti. Mecidiye Caddesi’nde alışveriş yapan İbrahim Aydın, “Hafta içi kısıtlama olmadığı için sokaklar kalabalık, yapacak bir şey yok. 15 gün tam kapanma gibi bir öneri var, faydası olacaksa güzel olur. Ancak vatandaşın yeme içme ihtiyaçları da giderilmeli. İş icabı dışarı çıktık, çıkmışken ihtiyaçlarımızı da alalım dedik” dedi.