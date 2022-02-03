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Vaka sayısı 100 bini geçti, uyarılar peş peşe geldi: Hastalığı onlar yayıyor

03.02.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son 2 günde koronavirüs vaka sayıları 100 binin üzerinde seyrediyor. Korkutan artış Omicron'un hızlı yayılmasına bağlı sürerken ölüm sayısı ise 200'lere dayandı. Pandeminin başından beri ilk kez 100 bin üzerine çıkan vakalara ilişkin konuşan uzmanlar, hastalığı 20-35 yaş aralığının yaydığını, çünkü bu grubun aşı olmadığını belirtti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Koronavirüsten son gelen haberler tedirgin etmeye devam ediyor. Pandeminin başından bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıkan vaka sayıları, hızlı bir şekilde artışını sürdürürken, uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Omicron'un da hızlı yayılma özelliğiyle birlikte 100 binin üzerine çıkan vakalara ilişkin konuşan uzmanlar, 20-35 yaş aralığının dünya genelinde aşı olmadığını ve hastalığı da bu yaş grubunun yaydığını söyledi. İşte korkutan gelişmeye ilişkin tüm detayları...

Türkiye vakalar son 1 ayda 4’e katlandı. Buna paralel olarak can kayıpları da arttı. Uzmanlar, vaka sayılarındaki hızlı artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşam'da yer alan habere göre, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Türkiye’de ve aslında genel olarak bütün dünyada 20 ila 35 yaş arası bir popülasyon aşılanmıyor. Bu da bulaşı kolaylaştırıyor." diyerek şunları söyledi:

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"3 DOZ AŞI YÜZDE 85 KORUYOR"

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayıları 100 bin sınırını geçti. Bu çok beklenmedik bir durum değil aslında. Virüsün kendi dinamiği yayılımı kolaylaştırdı. Burada önemli olan aşılanma. Yapılan çalışmalar, iki doz aşının yetersiz olduğunu ve tam aşılılarda korunmanın ancak mümkün olabileceğini gösteriyor. DSÖ 130’u aşkın ülkede Omikron varyantının varlığını saptadı. Toplumdaki aşılama oranlarını 18 yaş üstü değil bütün popülasyonda ve üç doz aşılılar olarak hesaplamak lazım. İngiltere’de bu oran %70’lerdi. Ülkemizde hâlâ kat edeceğimiz çok yol var. Aşı karşıtları değil ama artık aşı umursamazları, aşı tedirginleri, pandemi yorgunları gibi gruplardan söz edebiliriz. Ama unutmamalı üç doz aşı yüzde 85 oranında koruyor. Ayrıca tükürük örneklerinden yapılan testlerin yaygınlaştırılması gerekiyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AŞI VURGUSU

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan ise vaka sayılarındaki artışın beklendiğini belirterek şöyle devam etti:

Avrupa’da pek çok ülkede bunun katbekat üstünde vaka var. İngiltere ve Fransa’da Omicron’un hızlı yayılması kurallara uyumdaki esneklikler sonucu oldu. Burada önemli olan hatırlatma dozuyla aşılananların hastalığı geçirse bile çok hafif atlatması. Ama aşısız ya da eksik aşılılar halen ne yazık ki yaşamını kaybediyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmaları şart.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz aptalmiyiz olduk gidin asinizi olun kardeşim
Niye aşı olan virüsü taşımıyor mu?

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