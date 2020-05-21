Vaka Sayısı 5 Milyonu Geçti Salgının Yeni Merkezi Latin Amerika

Dünya genelinde görülen Corona virüsü salgınında vaka sayısı 5 milyon 100 binin de üzerine çıktı. Önce Çin’de etkili olan daha sonra özellikle İtalya ve İspanya’daki vaka artışlarıyla Avrupa’ya taşınan hastalığın bulaşma merkezi, buradan Amerika’ya geçmişti. Uzmanlar son bir hafta içerisinde hastalığın bulaşma merkezinin Latin Amerika’ya kaydığına dikkat çekiyorlar.

Hafta başından bu yana görülen yaklaşık 91 bin yeni vakanın üçte birinin, Latin Amerika ülkelerinde olduğu belirtiyor. Avrupa ve Amerika’da yeni vakalarsa toplam yeni vaka sayısının yüzde 20’sini oluşturdu.

Latin Amerika ülkeleri arasında da Brezilya başı çekiyor. Brezilya son haftalarda görülen yeni vaka artışıyla birlikte dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında Almanya, Fransa ve İngiltere’yi geride bıraktı.

Corona virüsü vakaları ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde 10 Ocak tarihinde 42 kişi olarak rapor edilmişti. 1 Nisan tarihinde dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyona ulaşmıştı. O tarihten bu yanaysa her iki haftada bir yeni vaka sayısında birer milyonluk artışlar görülüyor.