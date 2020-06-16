Vaka sayısı 600'ü buldu! Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir

Diyarbakır'ın ardından Van'da da koronavirüse karşı yeni normalleşme süreçlerinde alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Diğer illerden gelip, 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması nedeniyle Van'da salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da sağlık ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentte yaşanan vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İKİNCİ DALGAYI 'İLİMİZDE YAŞAMAYA BAŞLADIK' DİYE DEĞERLENDİRİYORUZ'

İliklerden, sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi süresince üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Van ili olarak bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Maalesef, daha öncelerde de Bilim Kurulu'nun uyardığı şekilde oluşabilecek ikinci dalgaları artık 'ilimizde yaşamaya başladık' diye değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ve kentteki diğer kurumların çalışmalarının dışında en önemli nokta, vatandaşların kendi sosyal izolasyon kuralına uymaları, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hasta, ev ziyaretleri ile toplu merasimlere katılmamaları gerektiğini uzun süredir söylemekteydik. Maalesef, Van'da son bir haftada vaka sayılarında ciddi artışlar yaşamaya başladık. Bunu da hem ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla olması, şehirleşme oranının belli noktalarda, lokalize olmuş olması, aynı zamanda da sosyal izolasyon kuralına uyulmadığına bağlıyoruz."