Vaka Sayısı 9 Milyona Can Kaybı Sayısı Yarım Milyona Yaklaştı

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaşırken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da yarım milyona doğru ilerliyor.

Bugün itibariyle resmi açıklamalara göre dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 8 milyon 900 binin üzerine çıkmış durumda. Can kaybı sayısı da 467 binin üzerinde.

Ülkelerden gelen verilerin değerlendirmesine göre salgına yakalanan 9 milyon kişiden bugüne dek 5 milyon 220 bin civarı tedavi oldu ancak halen 3 milyon 700 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

Salgın tüm dünyada 213 ülke ve bölgede etkili oluyor. Bugüne dek 27 milyondan fazla test yapan Amerika’da 2 milyon 330 bin 769 vaka tespit edilmiş durumda. Amerika böylece tüm dünyada en fazla vaka tespit edilen ülke konumunda. Amerika’da toplam can kaybı sayısı da 121 bin 983 kişi.

Amerika’nın ardından en fazla vaka görülen ülke Brezilya. Brezilya’daki son açıklamalara göre vaka sayısı 1 milyon 70 bin 139 kişi. Ülkede 50 bin 58 kişi de hayatını kaybetti.

Amerika’nın ardından bugüne dek 17 milyon testle en çok Corona virüsü testi yapan ülke olan Rusya, vaka sayısı sıralamasında dünya üzerinde 3. sırada yer alıyor. Rusya’daki toplam vaka sayısı 584 bin 680 kişi, can kaybı sayısı da 8 bin 111 kişiye ulaştı.