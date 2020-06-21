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Vaka Sayısı 9 Milyona Can Kaybı Sayısı Yarım Milyona Yaklaştı

21.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaşırken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da yarım milyona doğru ilerliyor

Vaka Sayısı 9 Milyona Can Kaybı Sayısı Yarım Milyona Yaklaştı

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaşırken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da yarım milyona doğru ilerliyor.

Bugün itibariyle resmi açıklamalara göre dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 8 milyon 900 binin üzerine çıkmış durumda. Can kaybı sayısı da 467 binin üzerinde.

Ülkelerden gelen verilerin değerlendirmesine göre salgına yakalanan 9 milyon kişiden bugüne dek 5 milyon 220 bin civarı tedavi oldu ancak halen 3 milyon 700 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

Salgın tüm dünyada 213 ülke ve bölgede etkili oluyor. Bugüne dek 27 milyondan fazla test yapan Amerika’da 2 milyon 330 bin 769 vaka tespit edilmiş durumda. Amerika böylece tüm dünyada en fazla vaka tespit edilen ülke konumunda. Amerika’da toplam can kaybı sayısı da 121 bin 983 kişi.

Amerika’nın ardından en fazla vaka görülen ülke Brezilya. Brezilya’daki son açıklamalara göre vaka sayısı 1 milyon 70 bin 139 kişi. Ülkede 50 bin 58 kişi de hayatını kaybetti.

Amerika’nın ardından bugüne dek 17 milyon testle en çok Corona virüsü testi yapan ülke olan Rusya, vaka sayısı sıralamasında dünya üzerinde 3. sırada yer alıyor. Rusya’daki toplam vaka sayısı 584 bin 680 kişi, can kaybı sayısı da 8 bin 111 kişiye ulaştı.

Rusya’yı 412 bin 788 vakayla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan takip ediyor. Hindistan’da bugüne dek salgın yüzünden ölenlerin sayısı da 13 bin 290 kişiye ulaştı.

Salgını kontrol altına alan Çin’de son olarak 26 yeni vaka görüldü. Çin böylece salgının başından bu yana 83 bin 378 vaka sayısına ulaşmış oldu. Çin’de son olarak görülen 26 vakanın tamamının başkent Pekin’de oldukları açıklandı.

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada “Yeni ve tehlikeli bir safhadayız” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye bugüne dek 2 milyon 904 bin 744 Corona virüsü testi yaptı ve 186 bin 493 kişide Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Vaka sayısı sıralamasında dünya genelinde 12. sırada bulunan Türkiye’de can kaybı sayısı da 4 bin 927 kişi oldu.

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