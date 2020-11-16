Vaka Sayısı Artan Eyaletlerde Yeni Kısıtlamalar

ABD genelinde vaka sayısının 11 milyonu aşmasıyla, bazı eyaletlerin valileri, Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için yeni kısıtlamalar getiriyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, kapalı mekanda yemek yemenin, lise ve üniversite öğrencileri için yüz yüze derslerin, kumarhaneler ve sinema salonlarındaki halka açık etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Evde yapılan toplantılar da 10 kişiyle sınırlandırıldı.

Whitmer gazetecilere verdiği demeçte, "Salgının bugüne kadarki en kötü anındayız. Durum hiç bu kadar vahim olmamıştı. Uçurumun kenarındayız ve harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de kapalı mekanda yemek yemeyi yasakladı ve perakende satış mağazalarına, müşteri sayısını yüzde 25 kapasiteyle sınırlandırmaları için talimat verdi. Açık havada toplantılar beş kişiyle sınırlıyken, aynı evde yaşamayan kişilerin kapalı mekanda birarada olmaları yasaklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, geçen hafta Amerika’da günde yaklaşık 150 bin yeni vaka kaydedildi ve ülke genelinde çok sayıda eyalette vaka sayılarında artış görüldü. Amerika’da şu ana kadar 246 binden fazla kişi virüs nedeniyle öldü.