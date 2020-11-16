Vaka Sayısı Artan Eyaletlerde Yeni Kısıtlamalar

ABD genelinde vaka sayısının 11 milyonu aşmasıyla, bazı eyaletlerin valileri, Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için yeni kısıtlamalar getiriyor.
Michigan Valisi Gretchen Whitmer, kapalı mekanda yemek yemenin, lise ve üniversite öğrencileri için yüz yüze derslerin, kumarhaneler ve sinema salonlarındaki halka açık etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Evde yapılan toplantılar da 10 kişiyle sınırlandırıldı.
Whitmer gazetecilere verdiği demeçte, "Salgının bugüne kadarki en kötü anındayız. Durum hiç bu kadar vahim olmamıştı. Uçurumun kenarındayız ve harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de kapalı mekanda yemek yemeyi yasakladı ve perakende satış mağazalarına, müşteri sayısını yüzde 25 kapasiteyle sınırlandırmaları için talimat verdi. Açık havada toplantılar beş kişiyle sınırlıyken, aynı evde yaşamayan kişilerin kapalı mekanda birarada olmaları yasaklandı.
Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, geçen hafta Amerika’da günde yaklaşık 150 bin yeni vaka kaydedildi ve ülke genelinde çok sayıda eyalette vaka sayılarında artış görüldü. Amerika’da şu ana kadar 246 binden fazla kişi virüs nedeniyle öldü.
Bulaşıcı hastalıklar uzmanları Pazar günü yaptıkları açıklamalarda, Başkan Donald Trump'ın Demokrat Joe Biden’a karşı seçimi kaybettiğini kabul etmemesinin, pandemiyi önlemeye yardımcı olacak kilit bilgilerin bu göreve gelecek Biden’ın ekibine devretmesini engellediğini söyledi.
Biden'ın epidemi danışmanlarından biri olan Dr. Atul Gawande, ABC'nin "This Week" programına verdiği demeçte, "Geçiş ekibinin, tehdit durumunu bilmesi ülkenin çıkarınadır. Aşı dağıtım planlarını anlamamız, stokların nerede olduğunu, maskelerin ve eldivenlerin durumunu bilmemiz gerekir" dedi ve "İletilmesi gereken çok fazla bilgi var. Son dakikaya kadar bekleyemez" diye ekledi.
3 Kasım seçimlerinde kendisine karşı hile yapıldığını iddia ederek, yenilgiyi kabul etmeyen ve yasal girişimlerini sürdüren Trump, devlet kurumlarındaki yetkililerin, Biden'ın geçiş ekibiyle işbirliği yapmasını engelledi.
Ülkenin en bilinen bulaşıcı hastalık uzmanı ve Trump’ın Corona Görev Gücü’nin en etkin ismi Dr. Anthony Fauci’yse, CNN'e, "Biden ekibiyle çalışmaya başlamamız elbette daha iyi olur" dedi.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, altı başkanlık değişimi geçiş süreci yaşadığını söyledi.
Fauci, "Yaşadığımız geçiş sürecinde bilginin sorunsuz bir şekilde aktarılmasının gerçekten önemli olduğu çok açık" diye konuştu.
Trump’ın Corona virüsü salgınını ele alış biçimi seçim döneminin en kilit unsurlardan biriydi. Ulusal çapta yapılan anketler, seçmenlerin, pandemiyle mücadelede Trump'tan daha çok Biden'a güvendiğini gösteriyordu.
Hem Fauci, hem de ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakan Yardımcısı Amiral Brett Giroir, Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’yle en son görüşmesinin üzerinden "birkaç ay" geçtiğini söyledi.
Önümüzdeki haftalarda bir Corona virüsü aşısının onaylanmasına ilişkin beklentisini dile getiren Fauci, böylece ABD'nin önümüzdeki yıl Nisan veya Temmuz'a kadar "göreceli normale" dönmeye başlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
İlaç üreticisi Pfizer geçen hafta, aşı testlerinin yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu. Moderna firması da bugün yaptığı açıklamada geliştirdiği aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu duyurdu.
Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, en az 20 milyon doz aşının, Aralık ayına kadar hazır olabileceğini ve sonraki her ay 25 ila 30 milyon dozun hazır hale getirebileceğini söyledi.
Giroir, Pfizer aşısının olası başarısına yönelik haberi bir "oyun değiştirici" olarak tanımladı ancak yeni vaka sayısındaki artış nedeniyle ülkenin hala kritik durumda olduğunu ve Trump yönetiminden Biden yönetimine geçiş sürecinin işlememesinin sorun olduğunu söyledi.
Giroir, "Mümkün olduğunca herkese karşı şeffaf olmak istiyorum; bu siyasi bir mesele değil. Bu bir halk sağlığı ve Amerikalılar’ın hayatlarını kurtarma meselesi. Bundan daha önemli bir şey yok "dedi.