Vaka Sayısı Artarken Trump’tan “Ortadan Kaybolacak” Açıklaması

Fauci ve Redfield Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Ekibi’nin önemli üyeleri.

Trump bu açıklamasını Fox televizyonuna yaptı.

Donald Trump Uusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci için de “biraz telaşlı” nitelemesinde bulundu.

Trump, Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Refield’ın bahar ve kış ayları kamu sağlığında en zor dönemlerden biri olacak açıklamasına da karşı çıktı ve “bilmiyorum, onun bildiğini sanmıyorum” dedi.

“Sonunda haklı olacağım” diyen Trump, “ortadan kaybolacak ve ben haklı olacağım” ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump vaka sayısının 4 milyona yaklaştığı Amerika’da Corona virüsü ile ilgili daha önce dile getirdiği “ortadan kaybolacak” açıklamasını yineledi.

Haziran ayının sonundan bu yana ABD’de yeni vaka sayılarında artış var. Vakalarda artışın başlamasından yaklaşık 6 hafta sonra ölü sayılarında da artış görülüyor.

Vaka sayısındaki hızlı artışa rağmen Trump yönetimi ülke genelinde maskenin zorunlu kullanımına yanaşmıyor ve okulların açılmasını istiyor.

California, Florida, Texas’la diğer güney ve batı eyaletleri nerdeyse her gün rekor vaka artışı bildiriyor.

Florida haftanın son gününde 12 bin yeni vaka bildirdi. Bu, 5 gündür vaka sayıslarının her gün 10 binden fazla arttığı anlamına geliyor.

Ülkede vaka sayısı 3 milyon 700 bine yaklaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre de ülke genelinde toplam ölü sayısı 140 bini aştı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, Corona virüsü vaka sayısının Cumartesi günü 74 bin 710 arttığını açıkladı.

ABD’de her hafta virüs nedeniyle 5.000 kişi hayatını kaybediyor. Komşu Kanada’daysa farklı bir tablo var. Kanada’da salgın başladığından bu yana toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8.000.

ABD, sadece bir haftada 5.600 kişiyi Corona virüsü nedeniyle kaybederken İsveç’te toplam ölü sayısı salgının başlamasından bu yana 5.600’e yükseldi.

Vakaların arttığı Arizona eyeletinin en büyük kenti Phoenix’te morglar yetersiz kaldığı için kente 14 dondurucu konteynır getirildi.

Yine vaka artışının yüksek olduğu yerlerden Teksas eyaletinin San Antonio kentinde beş soğutucu kamyon bulunuyor.

Başta Teksas ve Florida olmak üzere birçok eyaletteki artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servisleri vakalara yetişmekte zorlanıyor. Bazı yataklar hastane koridorlarına yerleştirilirken, hemşireler çift mesai ile hastalara yetişmeye çalışıyor.

Günlük yeni vaka sayısının dört gündür 10 binin üzerinde açıklandığı Teksas’ta da hastalar, hastane yatırılmadan önce saatlerce bekletiliyor. Durumu en hafif olan hastalar, koridorlarda yataklara yerleştirilirken ağır hastalar için oda bulunmaya çalışılıyor.