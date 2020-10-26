Vaka sayısı artıyor... 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemlerde, riskli grupta olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı gelmiş, bir süre sonra da bu yasak kısıtlamaya dönmüştü. Haftanın belirli günleri ve saatlerinde sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarının artması ile tedirgin olmaya başladılar. 65 yaş üstüne tekrar sokağa çıkma yasağı mı gelecek araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili haberleri takip ediyor. Peki 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı gelecek?

65 YAŞ VE ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı mı geliyor sorusu binlerce kişinin merak ettiği sorulardan birisi oldu. Havalar mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıkta gitse de Kasım ayının gelmesiyle vatandaşlar tedirgin oldu. 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar, koronavirüs salgını için riskli grupta yer alıyor. Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüsün ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından 65 yaş üstü kişilere ilk olarak sokağa çıkma yasağı gelmişti. Aylarca yasağa uyarak sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza ilerleyen günlerde, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verilmişti. Kış ayının tekrar yaklaşmasıyla ve koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması tekrar gündeme geldi. 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması mı gelecek merak edien vatandaşlara henüz bu şekilde genel bir açıklamanın olmadığını fakat vaka sayıları gün geçtikçe arttığı için her an böyle bir karar alınabileceğini belirtelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamalarda büyük şehirlerimizde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığı açıklanmıştı. 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.



