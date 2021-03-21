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Vaka sayısı artıyor ama... Turistlerin maskesiz tatil keyfi!

21.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Kimilerininse sahilde yürüyüş yaptığı kentte ana arterlerde ise araç trafiğinde düşüş olduğu gözlendi.

Vaka sayısı artıyor ama... Turistlerin maskesiz tatil keyfi!

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı yüz binde 119.18'e ulaşan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olan turistler denize girdi ve sahil bandında yürüyüş yaptı.

MASKE TAKMADILAR

Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin ise maske takmadığı görüldü.

Kentin ana arterleri ise dronla havadan görüntülendi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya
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