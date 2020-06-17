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Vaka sayısı arttı! Şehirler arası yolculuk tekrar mı yasaklanıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

Corona virüsü vaka sayısında gözlenen artış sonrası vatandaşlar şehirler arası seyahat yasaklanacak mı sorusunu sormaya başladı. 1 Haziran tarihi itibari ile normalleşme sürecinde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı tekrar mı gelecek? İşte şehirler arası seyahatlerle ilgili son dakika gelişmeleri…

Vaka sayısı arttı! Şehirler arası yolculuk tekrar mı yasaklanıyor?

Otobüsle yolculuk tekrar mı yasaklanıyor?

Covid – 19 kapsamında 15 ilimizde, uzun zamandır şehirler arası yolculuklar yasaklıydı. Normalleşme sürecinde bu yasaklar 1 Haziran itibar ile kaldırıldı. Normalleşme sürecinde vaka artışlarının tekrar artması seyahat firmalarının “şehirler arası yolculuklara yasak mı geliyor” sorusunu sormalarına sebep oldu. Yaz döneminin girmesi ile birlikte uzun süre evde kalan tatilciler de yasak kalkar kalkmaz tatile gitmeye başladılar. Yaz boyunca tatil yapmak isteyenler de “şehirler arası uçuşlar tekrar mı yasaklanıyor, şehirler arası otobüsle seyahatlere kısıtlama mı gelecek “ sorusunu sormaya başladı.

Yeniden şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

Şu an için şehirler arası yolculukların tekrar yasaklanacağına dair bir açıklama yapılmadı fakat Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklama yasağın vaka sayısındaki artışla tekrar başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Başkan Erdoğan tarafından şu açıklama yapılmıştı:

“Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.”


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