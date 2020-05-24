“Vaka Sayısı Azaldıkça Aşı Bulma Şansı da Azalıyor”

Dünyada 5 milyon 300 bin vaka ve 341 bin ölüme neden olan Corona virüsü salgınında önde gelen aşı çalışmalarından birini yürüten Londra’nın Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Başkanı Adrian Hill, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada araştırmanın başarılı olma şansının yalnızca yüzde 50 olduğunu söyledi. Hill’e göre bunun nedeni İngiltere’de vaka sayısının hızla azalması ve aşıyı üzerinde test edecek kişi bulmakta zorlanılacak olması.

Aşının üretilmesi sürecinde ilaç firması AstraZeneca ile ortaklığa giden Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü’nün Başkanı Hill, 10 bin gönüllüyle yapılması planlanan gelecekteki testin hastalığın bulaşma oranındaki azalma nedeniyle başarılı olma oranının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Hill, İngiliz gazetesi Telegraph’a yaptığı açıklamada, ‘‘Bu virüsün yok olmasına ve zamana karşı verilen bir yarış. Şu anda hiç sonuç almama olasılığımız yüzde 50’’ dedi.

Hill, ‘‘Bu yıl daha önce Eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme şansımızın yüzde 80 olduğunu söylemiştik. Ancak şu anda hiç sonuç almama olasılığımız yüzde 50. Covid’in en azından az bir süre daha kalmasını istemek gibi tuhaf bir pozisyonda kalıyoruz’’ diye konuştu.