Vaka Sayısı Azalmayan Almanya Kısıtlamaların Süresini Uzatıyor

Corona virüsü salgınının ikinci dalgasını bir türlü kontrol altına alamayan Almanya‘da, geçen hafta kararlaştırılan önlemlerin, 10 Ocak’a kadar uzatılacağı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Angela Merkel, COVID-19’la bağlantılı ve daha önce 20 Aralık’a kadar planlandığı belirtilen tüm kısıtlamalarının 10 Ocak’a kadar uzatıldığını kaydetti. Merkel, geçen Çarşamba yaptığı bir açıklamada, alınan önlemlerin değerlendirmesinin 16 Aralık’ta yapılacağını ve vaka sayılarının azalması durumunda, kısmi karantinanın yumuşatılabileceğini ima etmişti.

Başbakan Merkel, Alman medyasında şaşkınlık yaratan ve "sürpriz " olarak tanımlanan dünkü uzatma kararının, alınan sert önlemlere rağmen vakalardaki yüksek artış seviyesinin durdurulamaması ile ilişkili olduğunu söyledi.

Merkel, geçen hafta 16 eyaletin başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede COVID-19 önlemlerini 20 Aralık’a kadar uzatmak ve sıkılaştırmak için anlaşmaya varmıştı. Dün, kısıtlamaların henüz umulan sonucu vermediğini, enfeksiyon sayısının kontrol edilebilir düzeyden çok uzak olduğunu ve ölü sayısınınsa rekor düzeye ulaştığını söyleyen başbakan, kısıtlamaların gevşetilmesi için 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'nin altına düşmesine kadar önlemlerle yaşanmak zorunda olunduğunu ifade etti.