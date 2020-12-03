Vaka Sayısı Azalmayan Almanya Kısıtlamaların Süresini Uzatıyor

Corona virüsü salgınının ikinci dalgasını bir türlü kontrol altına alamayan Almanya‘da, geçen hafta kararlaştırılan önlemlerin, 10 Ocak’a kadar uzatılacağı açıklandı.
Dün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Angela Merkel, COVID-19’la bağlantılı ve daha önce 20 Aralık’a kadar planlandığı belirtilen tüm kısıtlamalarının 10 Ocak’a kadar uzatıldığını kaydetti. Merkel, geçen Çarşamba yaptığı bir açıklamada, alınan önlemlerin değerlendirmesinin 16 Aralık’ta yapılacağını ve vaka sayılarının azalması durumunda, kısmi karantinanın yumuşatılabileceğini ima etmişti.
Başbakan Merkel, Alman medyasında şaşkınlık yaratan ve "sürpriz " olarak tanımlanan dünkü uzatma kararının, alınan sert önlemlere rağmen vakalardaki yüksek artış seviyesinin durdurulamaması ile ilişkili olduğunu söyledi.
Merkel, geçen hafta 16 eyaletin başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede COVID-19 önlemlerini 20 Aralık’a kadar uzatmak ve sıkılaştırmak için anlaşmaya varmıştı. Dün, kısıtlamaların henüz umulan sonucu vermediğini, enfeksiyon sayısının kontrol edilebilir düzeyden çok uzak olduğunu ve ölü sayısınınsa rekor düzeye ulaştığını söyleyen başbakan, kısıtlamaların gevşetilmesi için 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'nin altına düşmesine kadar önlemlerle yaşanmak zorunda olunduğunu ifade etti.
Almanya‘da sağlık sisteminin hasta sayısını kaldırabilmesi için 100 bin nüfus başına son 7 günde yeni vaka sayısının 50’nin altında olması kriteri bulunuyor. Ülkede bu sayı şu anda 134 civarında. Günlük ölü sayısı ise 479’a çıktı. Bu sayı, nüfus oranıyla karşılaştırıldığında en çok ölüm olayının yaşandığı ABD ile eşdüzeyde.
Son alınan kararla yeni yıla kadar uzatılan önlemlere göre, akrabalar ve aile yakınlarıyla özel toplantılar, en fazla, hane dışından bir aileleyle mümkün olacak ve en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak. Noel ve Yılbaşı tatillerinde 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, on kişiye kadar toplantılara izin verilecek. Ancak oteller, restoranlar, barlar, kafeler, müzeler, sinemalarla birlikte, spor salonları, saunalar, masaj ve güzellik salonlarıyla, genelevler, Yılbaşı da dahil olmak üzere kapalı kalacak. Mağaza, alışveriş merkezleri ve tüm işyerlerinin yanısıra, okullar, ana okulları, kuaför ve berber salonları açık tutulacak.
Almanya dışına çıkanlara karantina uygulanacak
Öte yandan Merkel’in Noel Bayramı ve Yılbaşı tatilinde seyahat etmeyin çağrısına rağmen, tatile çıkacaklarını belirtenlerin sayısının artması sonrasında, Bavyera eyaleti bir gün bile Almanya dışına çıkan ve örneğin Avusturya’ya kayağa gidenlere 5 gün karantina uygulama kararı aldı. Avusturya’ysa, Almanya’da dahil olmak üzere Aralık ayının ortasından 10 Ocak’a kadar yurt dışından gelenlere 10 günlük karantina uygulanacağını, vatandaşların en erken karantinanın 5’inci gününde test yaptırılabileceklerini, ayrıca tüm otel ve restoranların kapalı kalacağını duyurdu.
Başbakan Sebastian Kurz, bu kararın Noel ve sonrasındaki tatil döneminin daha güvende geçirilmesi için alındığını açıkladı. Buna göre, Avusturya’nın dünyaca tanınan kış sporları merkezlerinde kayak sezonu sadece yerli turistler için başlayabilecek. Buna karşılık ülkede iki haftadır uygulanan sıkı önlemlerin bazıları, 7 Aralık’tan itibaren kaldırılacak. Okullar, iş yerleri, mağazalar, müze ve kütüphaneler yeniden açılacak.Ancak vatandaşlar evden sadece işe gitmek, alışveriş, doktor muayenesi ve kısa yürüyüşler için çıkabilecek. Onun dışında 20:00-06:00 saatlerinde geçerli olan dışarı çıkma kısıtlaması bu ay boyunca sürecek.