Vaka sayısı çarpıcı şekilde arttı: Bel soğukluğunu geçti! Bu belirtilere dikkat

Trichomonas vaginalis (TV) olarak bilinen cinsel yolla bulaşan bir hastalık İngiltere’de çarpıcı bir şekilde yayılıyor. İngiliz basını, ülkede en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalığın halk arasında bel soğukluğu olarak bilinen gonore olduğunu belirtti.

HAMİLE KADINLARDA KOMPLİKASYONA NEDEN OLABİLİR

Bahsedilen enfeksiyon, etnik olarak farklı geçmişlerden gelen kadınlar arasında çarpıcı biçimde arttı. Sağlık yetkilileri, HIV riskini artırabileceği ve hamile kadınlarda komplikasyonlara neden olabileceğinden endişe duyuyor.

Trichomonas vaginalis (TV) hastalığının diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ayıran en önemli özelliği belirti göstermemesidir. Ancak diğer cinsel yollarla bulaşan hastalıklarda olduğu gibi tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Konu hakkında konuşan Dr. John White, bu enfeksiyonun özellikle kadınlarda yıllarca fark edilmeden ilerleyebileceğini dile getirdi.

TRICHOMONAS VAGINALİS BELİRTİLERİ

Trichomonas vaginalis (TV) hastalığının belirtileri kadın ve erkeklerde farklı şekilde ortaya çıkabilir.

Kadınlarda görülen belirtiler şunlardır:

Anormal vajinal akıntı

Kokulu normalden daha fazla akıntı

Vajina çevresinde ağrı, şişme ve kaşıntı

İdrar yaparken veya cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık.

Erkeklerde ayrıca aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

İdrar yaparken veya boşalırken ağrı

Normalden daha sık işeme ihtiyacı

Penisten ince, beyaz akıntı

Penis başı veya sünnet derisi çevresinde ağrı, şişme ve kızarıklık.

Uzmanlar, aktif bir cinsel hayatı olanlar ve bu belirtileri yaşayanların en kısa zamanda bir doktora başvurmasını tavsiye ediyor.



