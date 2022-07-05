Vaka sayısı çarpıcı şekilde arttı: Bel soğukluğunu geçti! Bu belirtilere dikkat

Trichomonas vaginalis (TV) olarak bilinen cinsel yolla bulaşan bir hastalık İngiltere’de çarpıcı bir şekilde yayılıyor. İngiliz basını, ülkede en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalığın halk arasında bel soğukluğu olarak bilinen gonore olduğunu belirtti.
Bahsedilen enfeksiyon, etnik olarak farklı geçmişlerden gelen kadınlar arasında çarpıcı biçimde arttı. Sağlık yetkilileri, HIV riskini artırabileceği ve hamile kadınlarda komplikasyonlara neden olabileceğinden endişe duyuyor.
Trichomonas vaginalis (TV) hastalığının diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ayıran en önemli özelliği belirti göstermemesidir. Ancak diğer cinsel yollarla bulaşan hastalıklarda olduğu gibi tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
Konu hakkında konuşan Dr. John White, bu enfeksiyonun özellikle kadınlarda yıllarca fark edilmeden ilerleyebileceğini dile getirdi.
Trichomonas vaginalis (TV) hastalığının belirtileri kadın ve erkeklerde farklı şekilde ortaya çıkabilir.
Kadınlarda görülen belirtiler şunlardır:
Erkeklerde ayrıca aşağıdaki belirtilere neden olabilir:
Uzmanlar, aktif bir cinsel hayatı olanlar ve bu belirtileri yaşayanların en kısa zamanda bir doktora başvurmasını tavsiye ediyor.
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