Vaka sayısı en çok olan 5 ilden biri! Gaziantep'te caddelerdeki yoğunluk azalmıyor

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vaka sayısı yoğun şekilde artan kentler arasında gösterilen Gaziantep, bu sefer de yoğun bakım hasta sayısındaki artışla dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı yoğun bakım hasta sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sırada yer alan Gaziantep’te, artan rakamlar ve risklere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor. Pek çok noktada maske ve sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayılırken, polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazmaya devam ediyor.

Bakan Koca’nın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek beş il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek beş il ise İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep'te herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya devam ederken, PTT şubeleri önlerinde içi içe geçmiş sıralar pes dedirtti.