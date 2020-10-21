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"Vaka sayısı hasta sayısının 5 katı"

21.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde vaka sayısının, mevcut hasta sayısının beş katına ulaştığını belirterek, kısıtlamaların geri gelebileceğini bildirdi.

Koronavirüs salgınında Türkiye'de hasta sayısı giderek artarken, Reuters haber ajansına bilgi veren yetkililer vaka sayılarının hasta sayısının 5 katına ulaştığını ve yükseliş devam ederse tedbir uygulamalarının yeniden hayata geçirileceğini belirtti.

Yetkililer tedbirlerin ekonomiyi tamamen durduracak adımlar olmayacağını belirterek, belli saatlerde restoran ve işletmelerin kapatılması, yaşı küçük ve 65'ten büyük olanların belli saat aralığında sokağa çıkabilmeleri ya da son olarak hafta sonu sokağa çıkma yasakları gibi dar kapsamlı önlemler alınabileceğini kaydetti.
Reuters'a bilgi veren yetkililer, okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların yeterince tedbir alınmayan yerlerde bulunduğunu belirterek, kış döneminin zor geçeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili Ankara‘da vaka artışının yavaşladığını belirterek İstanbul gibi şehirlerdeki yükselişin risk yarattığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül'de yaptığı açıklamada günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde, testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını söylemişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve muhafelet partileri ise bu uygulamayı eleştirmişti.

Vakalar artışta

Türkiye'de nisan ayında ilk zirvesini yapan koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybeden hasta sayısı, önlemlerin azaltılmasıyla birlikte ağustos ayından itibaren yeniden yükselişe geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre önceki gün 2 bin eşiğini aşan yeni vaka sayısı dün bin 894 olarak gerçekleşti. Günlük ölüm vakası ise 74 ile mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyelerde seyretmeyi sürdürdü.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de şu ana dek 350 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 500'e yaklaştı.

Dünyanın pek çok ülkesi de salgının yayılmaya başlamasından bu yana ikinci kez belirgin şekilde yeniden artış gösteriyor olması sorunuyla karşı karşıya.

Reuters / SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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