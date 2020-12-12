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Vaka Sayısı Hızla Artan New York’ta Yeni Kısıtlamalar

12.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
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Vaka Sayısı Hızla Artan New York’ta Yeni Kısıtlamalar

Geçen Mart ayından bugüne kadar 35 bin kişinin Corona virüsünden yaşamını yitirdiği New York’ta, vaka sayıları ve ölümlerin artması üzerine yetkililer salgın hastalığın yayılmasını önlemek için ek tedbirler getirdi

Geçen Mart ayından bugüne kadar 35 bin kişinin Corona virüsünden yaşamını yitirdiği New York’ta, vaka sayıları ve ölümlerin artması üzerine yetkililer salgın hastalığın yayılmasını önlemek için ek tedbirler getirdi.

Son iki aydır iç bölümlerinde yüzde 25 kapasiteyle müşterilere servis yapan restoranlardaki bu uygulamaya Pazartesi gününden itibaren son verilecek.

New York’taki restoranlar, sadece dışardaki masalarında oturan müşterilerine hizmet verecek. Pazartesi gününden itibaren başlayacak yasağa kentteki restoran sahipleri büyük tepki gösterdi.

Yasağın yeniden uygulanmaya konmasının Mart ayından bu yana kentte can çekişen restoranlara büyük bir darbe vuracağı, şimdiye kadar ayakta kalmayı başaran birçok restoranın da kepenklerini kapatmak zorunda kalacağı yorumları yapılıyor.

Karara tepki gösterenler, restoranların dışarıda masalara servis yapmakla ayakta kalamayacağını, aşırı soğuklarda dışarda oturmanın müşteriler tarafından tercih edilmediğini belirtiyorlar.

Yeni kısıtlama tedbirlerinin, New York’ta hastanede yatanların sayısının son haftada üçe katlanmasının ardından alındığı kaydedildi.

Salgın hastalıkla ilgili verilerin incelendiğini belirten yetkililer, şartların daha da ağırlaşması, vaka sayısı ve can kaybı sayısının daha da artmasıyla kentin yeniden kapanabileceğini, sadece zaruri hizmet sağlayan işletmelerin açık tutulacağını belirtti.

"Bu dönemi ne kadar hızlı atlatırsak, tüm işletmeler o kadar hızlı yeniden açılabilir"

New York Valisi Andrew Cuomo, restoranların kapalı mekanlarına getirilen yeni kısıtlamanın ciddi bir ekonomik sıkıntı yaratacağının farkında olduklarını belirterek, "Bu dönemi atlatmalıyız. Bu dönemi ne kadar hızlı atlatırsak, tüm işletmeler o kadar hızlı yeniden açılabilir" diye konuştu.

Vali Cuomo, federal yönetimin New York’ta ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan restoran ve barların ayakta kalabilmesi için gerekli federal yardımı yapmadığını belirterek, "Hala yeni destek paketini yürürlüğe koyamadılar” dedi.

Restoran ve bar örgütleri karara tepkili

Restoran ve bar çalışanlarını temsil eden sendikanın başkanı Bill Granfield, alınan karara tepki gösterse de New York’taki restoran ve barların bir gün bir şekilde yeniden açılabileceğinden hala umutlu olduğunu söyledi.

Kentteki restoran, bar ve gece kulübü gibi işletmelerin üyesi olduğu birlik ‘New York City Hospitality Alliance'ın’ direktörü Andrew Rigie de yaptığı açıklamada, valinin kararına, "eyaletin bu kararları çok daha fazla restoran için bardağı taşıran son damla olacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Rigie, zor durumdaki restoran ve barlar için daha fazla ekonomik destek çağrısında bulundu.

New York’taki yerel medyada da, Cuomo’nun aldığı son kısıtlama kararı için, "Hiçbir gerekçesi olmadan alınan bir karar” yorumu yapıldı. Yorumlarda, Cuomo’nun zaten çok zor durumda olan sektöre büyük bir darbe vurduğu kaydedildi.

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