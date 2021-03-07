Vaka sayısı hızla artıyor ama... O ilde endişelendiren manzara!

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 5 kilometre uzunluğunda kayak pistleriyle kayakseverlerin ilgisini çeken Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi’nde şu anda 50 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

Vatandaşların talep gösterdiği kayak merkezi, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirlerini de unutturdu. Kayak merkezine gelen vatandaşların genel olarak maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre Covid-19 vakalarının yüzde 50 artış göstermesi üzerine 'Sarı' renkten 'Turuncu' renge geçen Kastamonu’da maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşların kızaklarla kaymaları bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar ise, maske takmayan şahısları uyararak maske takmalarını istedi.

'KALABALIĞA RAĞMEN KİMSE MASKE TAKMIYOR'

Ailesiyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine geldiğini söyleyen Hatice Sarıgöz, “Kimse maske takmıyor. Burası çok kalabalık. Vakaların artmasına rağmen kimsenin önemsemediğini gördüm. Ben de ailemle birlikte geldim buraya gezi amaçlı ama vakalar artmamış, korona virüs yokmuş gibi davranılıyor. Sanki burada pandemi yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.