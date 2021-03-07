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Vaka sayısı hızla artıyor ama... O ilde endişelendiren manzara!

07.03.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Vaka sayısı hızla artıyor ama... O ilde endişelendiren manzara!

Koronavirüs vaka sayılarının yüzde 50 arttığı Kastamonu'da karın tadını çıkarmak isteyenler Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde koronavirüs kurallarına aldırış etmeden zaman geçiriyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemeyen vatandaşlar, gününü kaya yaparak geçiriyor.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 5 kilometre uzunluğunda kayak pistleriyle kayakseverlerin ilgisini çeken Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi’nde şu anda 50 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

Vatandaşların talep gösterdiği kayak merkezi, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirlerini de unutturdu. Kayak merkezine gelen vatandaşların genel olarak maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre Covid-19 vakalarının yüzde 50 artış göstermesi üzerine 'Sarı' renkten 'Turuncu' renge geçen Kastamonu’da maskesiz ve sosyal mesafesiz vatandaşların kızaklarla kaymaları bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar ise, maske takmayan şahısları uyararak maske takmalarını istedi.

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'KALABALIĞA RAĞMEN KİMSE MASKE TAKMIYOR'

Ailesiyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine geldiğini söyleyen Hatice Sarıgöz, “Kimse maske takmıyor. Burası çok kalabalık. Vakaların artmasına rağmen kimsenin önemsemediğini gördüm. Ben de ailemle birlikte geldim buraya gezi amaçlı ama vakalar artmamış, korona virüs yokmuş gibi davranılıyor. Sanki burada pandemi yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.

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'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DİKKAT ETTİK'

Çocuklarıyla birlikte Ilgaz Dağı'na geldiğini söyleyen Sarıgöz, “Burada çok eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Burası çok güzeldi ama yine de pandemi halen var, o yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyordu. Biraz çekindik, korktuk ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. Maskemizi takıp sosyal mesafemize dikkat ettik” diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Kastamonu

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