Vaka sayısında korkutan artış! İstanbul'da başı o ilçe çekiyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış endişeye yaratmaya başladı. Son açıklanan tabloda 276 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi.

Bu durumun başlıca nedeni olarak mutant koronavirüs gösterilirken uzmanlar yeni önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken bunlar arasında başlıca olarak seyahat kısıtlaması ve tam kapanma geliyor.

27 Mart-2 Nisan arasında yayınlanan haritada İstanbul'da 100 binde 591,45 oldu. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre İstanbul Aile Hekimleri Derneği, HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye dökerek İstanbul'un bölge bölge Kovid-19 röntgenini çekti.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, 10 Mart- 4 Nisan arasında Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kağıthane, Güngören, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Esenyurt, Maltepe, Sancaktepe'nin en çok vaka artışı olan ilçeler olduğunu belirtti.

YÜZDE 211'LİK ARTIŞ

En az vaka artışına sahip ilçeler arasında Adalar'ın da yer aldığı ancak son bir haftada yüzde 211'lik bir artışın yaşandığı ve durumun hiç iyiye gitmediği belirtildi.

Vaka artış ortalaması en yüksek ilçeler ise şunlar:

Adalar: % 211.5

Silivri: % 115.4

Arnavutköy: % 77.5

Beykoz: % 68.2

Sultanbeyli: % 59.3

Beşiktaş: % 50

Tuzla: % 51.3



