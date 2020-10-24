HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaka sayısının arttığı Bursa’da vatandaşların rahat davranışları tedirgin etti

Vaka sayısının arttığı Bursa’da vatandaşların rahat davranışları tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayısının bir ay öncesine göre 3 kat arttığını belirttiği Bursa’da, bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Vaka sayısının arttığı Bursa’da vatandaşların rahat davranışları tedirgin etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısına katılmak üzere dün Bursa’ya geldi. Temaslarının ardından Bursa Şehir Hastanesi’nde açıklama yapan Bakan Koca, kentteki günlük vaka sayılarının bir ay öncesine göre yaklaşık 3 kat arttığını söyledi. Bakan Koca, Bursalı vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ancak Bakan Koca’nın uyarılarına rağmen, şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Kent Meydanı’nda, birçok kişinin maskeyi doğru takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri ise tedbirlere uymayan kişileri, uyardı.

‘KURALLARA UYULMADIĞI İÇİN VAKALAR ARTIYOR’

Üniversite öğrencisi Merve Güler (23), “Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarının artması çok normal, maskeyi doğru takmayanların sayısı fazla. Toplu ulaşım araçlarının hepsi dolu. Genellikle mesafe kuralına uyulmuyor. Bu yüzden vakalar da artıyor” dedi.

‘MAHALLE ARALARINDA MASKESİZ DOLAŞILIYOR”

Polisin olduğu noktalarda insanların ceza korkusundan kurallara uyduklarını söyleyen İsmail Kocaali “Mahalle aralarında maskesiz dolaşıyorlar. Yapacak bir şey yok, insanların dikkatsizliğinden dolayı vaka sayıları da artıyor. Biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafeye uyun diyorlar ama bazı yerlerde bu mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandıMelek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı korona oldu
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.