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Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işaret ettiği 5 ilden biri olan Diyarbakır’da ağır vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısının her geçen gün yükseldiği kentte vatandaşlar tedbirlere uymazken, çocuklar da virüsün umurlarında olmadığını söyledi.

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: Koronavirüs umrumuzda değil

Yeni normalleşme süreci devam ederken, Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Vatandaşlar, bayram ziyaretleri, maskesiz dışarı çıkma ve sosyal mesafe gibi temel kuralları unutarak koronavirüs bulaşına davetiye çıkarıyor.

"KORONAVİRÜS DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzunda korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havalardan bunaldıkları için Anzele Parkı'na geldiklerini söyleyen çocuklardan biri, "Koronavirüs hiç umrumuzda da değil. Koronavirüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da koronavirüsü takmıyor. Hava çok sıcak olduğu için bizde gelip yüzüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son üç günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğuna dikkat çekmişti.

(İHA)

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