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  4. Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...

Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşan Vali Erin, eksiklikleri yerinde tespit etti.

Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...

Sağlık Bakanıı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.

TANINMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE ŞAPKA TAKTI

Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı. Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti.

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Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi. (DHA)

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