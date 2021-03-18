Vaka sayısının en fazla arttığı Samsun'da Vali Dağlı filyasyon raporunu paylaştı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Valilik koordinasyonunda, kamu kurumlarıyla birlikte etkin bir denetim ve bilgilendirme süreci yürüttüklerini belirtti.

Samsun'da zincir marketler, AVM'ler ve şehir girişleri başta olmak üzere birçok alanda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldığını aktaran Dağlı, "Ekiplerimiz kalabalık caddelerimizin girişlerinde yaptıkları kontrollerle kalabalıkların bir araya gelmesini önlemeye çalışıyorlar. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarında amacımız, halkımızın tehlikenin farkında olarak kendi isteğiyle çalışmalarımıza destek olması." ifadesini kullandı.

Dağlı, genel olarak Samsun halkından büyük destek gördüklerine işaret ederek, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyup, gerekmedikçe evinden çıkmayan, çıktığında önlemlere azami ölçüde dikkat edenlere teşekkür etti.

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Ancak bu mücadelede halkın tek bir yürek gibi hep beraber hareket etmemesi halinde sonuç almanın güçleştiğine vurgu yapan Dağlı, şöyle devam etti: