Vakalar 15 bine dayandı! Türkiye'deki aşılama oranı iç açıcı değil

Bayram tatili dönüşü koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" açıklamasında bulundu.

NÜFUSUN YÜZDE 46'SI AŞI OLDU

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de iki doz aşı olanların oranı yüzde 26.7, tek doz aşı olanların oranı ise 19.94 seviyesinde. Bu durum Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sı aşı olduğunu gösteriyor.

AŞILANMA ORANINDA TÜRKİYE'NİN YERİ

Dünya sıralamasında koronavirüs aşısı kullanılan ülkeler sıralamasında orta-üst sıralarda yer alan Türkiye'nin önünde Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Arjantin, Polonya yer alıyor. Avrupa'da ise Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, İspanya ve Portekiz'de aşılama oranı yüksekken Türkiye bölgede aşılama oranı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olan 7 ülkeden biri.



