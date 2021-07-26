HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vakalar 15 bine dayandı! Türkiye'deki aşılama oranı iç açıcı değil

Vakalar 15 bine dayandı! Türkiye'deki aşılama oranı iç açıcı değil

26.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında en etkili silah olarak gösterilen aşılamada Danimarka, Almanya, İspanya gibi ülkelerde oran yüzde 60 seviyesinin üzerinde seyrederken Türkiye'de bu oranın yüzde 46 olduğu belirtildi.

Vakalar 15 bine dayandı! Türkiye'deki aşılama oranı iç açıcı değil

Bayram tatili dönüşü koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" açıklamasında bulundu.

NÜFUSUN YÜZDE 46'SI AŞI OLDU

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de iki doz aşı olanların oranı yüzde 26.7, tek doz aşı olanların oranı ise 19.94 seviyesinde. Bu durum Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sı aşı olduğunu gösteriyor.

Son Dakika: 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

AŞILANMA ORANINDA TÜRKİYE'NİN YERİ

Dünya sıralamasında koronavirüs aşısı kullanılan ülkeler sıralamasında orta-üst sıralarda yer alan Türkiye'nin önünde Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Arjantin, Polonya yer alıyor. Avrupa'da ise Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, İspanya ve Portekiz'de aşılama oranı yüksekken Türkiye bölgede aşılama oranı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olan 7 ülkeden biri.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

1000 yılda bir meydana gelen olay!

1000 yılda bir meydana gelen olay!

Şimdi de Afgan seline tutulduk

Şimdi de Afgan seline tutulduk

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.