Vakalar artıyor! 2. dalga şiddetini artırıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı görülmediği bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt içinde kaydedilen yeni vakalardan 13'ünün başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 449 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse rastlanan 78 bin 433 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağı ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.