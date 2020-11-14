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Vakalar arttı! Yunanistan'da okullar 14 gün süreyle kapatıldı

14.11.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Vakalar arttı! Yunanistan'da okullar 14 gün süreyle kapatıldı

Yunanistan, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilkokulların, anaokullarının ve kreşlerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında eğitim kurumlarında alınan yeni tedbirleri duyurdu. Bakan Kerameus, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilkokulların, anaokullarının ve kreşlerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirdi. "Hükümet okullarda eğitim faaliyetlerinin 30 Kasım'a kadar askıya alınmasına karar verdi" diyen Kerameus, "İlkokulları kapatmak, yapmak istediğimiz son şeydi. Bu, durumun ne kadar ciddi olduğunun bir ölçütü" şeklinde konuştu.

Ülkedeki ortaokullar ve yüksek öğretim kurumları ise daha önce uzaktan eğitime geçmişti. Ekim ayının sonundan bu yana Yunanistan'da ölüm ve vaka sayısı keskin artış gösteriyor. Ülkede geçtiğimiz Perşembe günü tespit edilen 3 bin 336 yeni vaka ve 50 ölüm ile salgında en yüksek günlük vaka ve ölüm sayılarına ulaşılmıştı.

Kaynak: İHA

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