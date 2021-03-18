Vakalar Düştü Kaygı Sürüyor

Vatandaşların salgına karşı önlemlere önem vermesinin vaka sayılarının azalmasında etkili olduğunu vurgulayan Kaya şöyle devam etti: “COVİD-19 pozitif çıkma oranı son iki ayda bölgemize paralel şekilde Diyarbakır’da da azalmakta olup, bu azalmanın birden fazla etkene bağlı olduğu düşünülmektedir. İki dalga halinde piki yaşayan Diyarbakır halkının da bir yerden doğal bağışıklık kazanma durumunun ortaya çıktığı, içinden geçmekte olduğumuz salgına karşı daha fazla fikir sahibi olup önlem alma tutumunun geliştiği, kısıtlamalarla kalabalık biraraya gelme halinin azaldığı ve belki son olarak da kliniği değişen COVİD vakalarının hesaplanamaması sebebiyle birçok kişi ayakta atlatarak vaka yüzdeliği içerisinde bulunmaması sonucunda pozitiflik oranı azalmıştır.”

Corona virüsü salgınının başladığı günden itibaren iki aylık raporlar hazırlayan Diyarbakır Tabip Odası, yılın ilk raporunu basın toplantısı ile açıkladı. Diyarbakır Tabip Odası’nda düzenlenen toplantıda raporu Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya okudu. Kaya, kentte günlük vaka sayısının 45’e kadar düştüğünü söyledi. Kaya, “20 Kasım 2020’de yeniden alınmaya başlanan kısmi önlemler ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yetkililere yönelik ısrarları sonrası vaka sayılarının gerçeğe yakın paylaşılmaya başlanması, toplum açısından uyarı niteliğinde görüldüğünden tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da vaka artış hızında ve hastane doluluk oranlarında azalma sağladı. Diyarbakır’da günde ortalama 45-50 hastada PCR pozitifliği saptanmaktadır” dedi.

Kaya aşılama konusunda yaşanan sıkıntıların aşılama oranını düşürdüğüne dikkat çekti. Kentin yüzde 45’inin aşılandığına dikkat çeken Kaya, “Türkiye’deki aşılama hızı çok yavaş olmakla birlikte Diyarbakır’da aşılanması gereken kişilerin şu anda sadece yüzde 45’i aşılanmıştır. Bazı ilçelerde aşılanma ile ilgili yurttaşlara çağrı bile yapılmadığı bilgileri alınmaktadır. 1. Basamak sağlık hizmetleri sisteminde yaşanan sıkıntılar ve randevu alma gibi sıkıntılar da aşılanma oranını düşürmektedir. 65 yaş üzeri aşılanmasında izlenen randevu süreçlerinde ciddi sorunlar yaşanmamaktadır” diye konuştu.

Kaya’nın dile getirdiği öneriler arasında KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının geri alınması, COVİD’in tüm sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, su zammı kararının iptal edilmesi, ücret indirimine gidilmesi ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlanması gibi öneriler yer aldı.

“Kaygı sürüyor”

Daha sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, vakaların düşmesine rağmen kaygılı olduklarını söyledi. Salgının birinci dalgasının tam kontrol altına alınmadığını savunan Yerlikaya, kaygılarını şu nedenlere bağladı: “Pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği yerlerden biri de bölgeydi. Bunun etkisi olarak toplum içinde bir bağışıklık olduğunu düşünüyoruz ama bunun ne kadar kalıcı olacak olacağını bilemiyoruz. Aşı meselesinde de böyle, 6 ay arası bir süreçte etkisi olacağını söylüyorlar. Bir sebebin bu olduğunu düşünüyoruz. Vaka sayılarında stratejik bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bölge illerinde sadece şikâyeti olanlar üzerinde başvurulduğunda test yapılıyor. Ama bütün temaslara da test yapılması ve bunların karantina ve izolasyonları yapılması gerekiyor. Kısıtlamalar ortadan kalkınca vaka sayıları artıyor. Açıkçası kaygılıyız. Türkiye'de pandemi birinci dalgası bastırılamadı. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için aşı çalışmaları çok uzakta, çok yavaş gidiyor, yeterli aşı yok. Önümüzdeki süreçte yeniden artışlarla karşı karşıya kalabiliriz. Çok mutlu değiliz. Her şey bitti algısının, doğru olmadığını düşünüyoruz.”

