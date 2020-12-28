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Vakalar patladı! Pekin’de acil durum çağrısı

28.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Vakalar patladı! Pekin’de acil durum çağrısı

Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle tüm semtlerde acil duruma geçilmesi için çağrı yapıldı.

Pekin'de tatil döneminde vakaların daha da artabileceği endişesi üzerine Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Komünist Parti Başkanı Cai Qi, Pekin'de acil durum moduna geçilmesi çağrısı yaptı.

Enfeksiyonların yoğun olduğu yerleşim yerleri ve köylere giriş çıkışlar kapatıldı. Kentte son olarak bir günde 5 vaka tespit edildi.

Pekin'deki son vakaların bildirildiği Şunyi semti, yüksek riskli bölge ilan edilirken, 800 bin kişiye virüs testi yapıldığı açıklandı.

Pekin'deki eğlence etkinlikleri iptal edilirken, halkın gereksiz seyahat yapmaması istendi.

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