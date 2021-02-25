Vakalardaki Düşüş İşsizlik Yardımı Başvurularına Yansıdı

ABD’de geçen hafta Corona virüsü vakalarındaki azalmayla birlikte işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısında da düşüş görüldü. Ancak istihdam piyasasının kısa vadeli görünümü, özellikle de bu ayın ortasında, güney bölgelerinde yaşanan kar fırtınasının ardından belirsizliğini koruyor.

Yine de geçen hafta kayda geçen düşüş, Çalışma Bakanlığı verilerine göre son üç ayın en düşük işsizlik yardımı başvurularına işaret ediyor. Bakanlığa göre iş piyasası 2020’nin sonundaki olumsuz tablonun ardından ekonominin geneliyle uyumlu olarak ilerleme kaydediyor. ABD’de üretilen mallara talepte de Ocak ayında belirgin artış oldu.

Geçen hafta perakende satışlarının Ocak ayında son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığı belirtilmişti. Bu durumun ekonomistlerin yılın ilk çeyreği için büyüme oranlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceği yorumu yapılmıştı.

Ekonomideki olumlu haberler federal hükümet tarafından Aralık ayının sonunda sağlanan 900 milyar dolarlık ek Corona yardımının ve birçok işyerinin yeniden çalışmaya başlamasının ardından geldi. ABD Kongresi’nin gündeminde şimdi de Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü paketi var.