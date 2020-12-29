HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

29.12.2020 11:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

Koronavirüs vaka sayılarının artışı sonrası alınan tedbirlerle yüzde 60’lık bir oranla düşüşe geçen Tekirdağ sokaklarında yoğun kalabalıkların oluşması pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında yüzde 60’lık düşüş yaşanması nedeniyle örnek il olarak gösterdiği Tekirdağ şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Kısıtlamanın sona ermesiyle akın akın sokaklara inen binlerce vatandaş, maske kurallarına dikkat etse de sosyal mesafeyi tamamen unuttu. Sokakların yanı sıra bankaların önünde biriken vatandaşlar, yer yer kuyruk oluşturdu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEKLE OLMUYOR"

Hayri Meriç isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın koronavirüse dikkat etmiyor, herkesin sorunu bu oluyor zaten. Koronavirüs denen olay, bana bir şey olmaz demekle olmuyor. Herkesin kendini muhafaza etmesi gerekir. Sosyal mesafesini her şeyini ayarlaması gerekiyor. Sigara içme diyorlar millet içiyor. Resmi kurumda ne belediyede ne de poliste kabahat var. İnsanlarda kabahat var. Herkes birbirinden sorumludur. Birbirimizi sevelim, sayalım ve mesafemizi koruyalım" dedi.

"HAFTA İÇİ AŞIRI BİR YOĞUNLUK OLUYOR"

Döner ustası Mahmut Deme ise, cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle çıkamadıklarını ifade ederek, "Bu nedenle hafta içi aşırı bir yoğunluk oluyor. İnsanların daha dikkat etmesi lazım. Koronavirüsü yenmemiz için tedbir almamız lazım. O yüzden herkes daha dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Sular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktıSular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktı
26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor! Sağlık Bakanı duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Yarın başlıyor

Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Güpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladı

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.