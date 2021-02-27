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Vakaların artış gösterdiği Sakarya’da denetim ve tedbirler arttırıldı

27.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Artan korona virüs vakaları sonrasında Sakarya’da tedbir ve denetimler sıklaştırıldı.

Artan korona virüs vakaları sonrasında Sakarya’da tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişiye, polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Sakarya’da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında kent genelinde tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı. Cuma günü akşam 21.00’da başlayıp pazartesi sabah 05.00’da sona erecek olan kısıtlamada cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı. Kent genelinde görev alan polis ekipleri ise araçları ve yayaları durdurarak izin belgeleri ile GBT kontrolü yaptı. Bu doğrultuda, polis uygulamasına takılan ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal eden 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişiye cezai işlem uyguladı.

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