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Vakaların artış nedeniyle ilgili flaş açıklama! PCR testlerine dikkat

10.04.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarındaki yükseliş devam ederken, vakaların bu denli artmasının altında yatan nedenle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzmanlara göre vakalar, PCR testlerinin yanlış sonuç vermesi nedeniyle artıyor.

Vakaların artış nedeniyle ilgili flaş açıklama! PCR testlerine dikkat

Koronavirüs vakaları yükselmeye devam ederken, Ramazan ayı öncesi yaşanan bu gelişme vatandaşı korkutuyor. Mart ayıyla başlayan normalleşme sürecinde, mutant virüsün de etkisiyle hızla artışa geçen vaka sayısı, son açıklanan verilere göre de 55 bini geçti. Uzmanlar, vakaların bu denli artmasıyla ilgili ise önemli bir açıklama yaptı.

TABLO AĞIRLAŞIYOR

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

VAKALARIN ARTIŞ NEDENİ TESTLERİN YANLIŞ ÇIKMASI

Ramazan ayı öncesi 60 binlere dayanan vaka sayısı vatandaşı tedirgin ederken, virüsün hızla yayılmasıyla ilgili ise yeni bir bilgi geldi. Konuyla ilgili Milliyet gazetesinden Mert İnan'a bilgi veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, vaka artışının, PCR testlerinin 'yalancı negatif' sonuç vermesinden dolayı yaşandığını aktardı. Bu oranı yüzde 60-70 olarak açıklayan uzmanlar, PCR tesrlerinin mutant virüsü tespit etmede etkisi kaldığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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