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Vakaların arttığı Adana’da kurallara uyulmuyor

27.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Adana’da korona virüs vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaş maske takmıyor.Son açıklanan verilere göre, vaka artışının yaşandığı iller arasında Adana’da yer alıyor.

Adana’da korona virüs vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaş maske takmıyor.
Son açıklanan verilere göre, vaka artışının yaşandığı iller arasında Adana’da yer alıyor. Ek yoğun bakım yataklarının açıldığı, vatandaşın korona virüs testi için sıraya girip kuyruk oluşturduğu kentte camilerden maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması konusunda anonslar yapılıyor.
Son 24 saatte 29 bin 132 kişinin virüse yakalanıp toplamda 13 bin 14 kişinin vefat ettiği salgına rağmen Adana’da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde ki bir pazarda bazı vatandaşların kurallara uymadan hareket ettiği, görüldü.
Maskesini takan Asuman Kayatürk isimli bir vatandaş artan vakalardan korktuğunu söyleyerek, “Vatandaşların çoğu kurallara uymuyor. Bizler gördüğümüzü uyarıyoruz ama insanlar işin ciddiyetinde değil. Vakalar da arttı. Çok korkuyorum vallahi. Keşke herkeste korksa ama şaka geliyor insanlara” ifadelerini kullandı.
Maskesini çenesinin altında takan bir pazarcının ise İHA muhabirinin, ‘Neden maske takmıyorsunuz’ sorusuna verdiği, “Esnafın yarısı takıyor, yarısı takmıyor. Ben de takmıyorum. Vakaların artmasından ne korkacağım. Ölüm nereden geliyorsa oradan gideriz kardeşim ya. Ölümden mi korkacağız. Müslüman adam ölümden korkmaz" diye konuştu.

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