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Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler arttı

02.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan ’Dinamik denetim’ sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneleri denetledi.Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan ’Dinamik denetim’ sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneleri denetledi.
Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneler denetlendi.
Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

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