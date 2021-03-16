HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vakaların azaldığı Rize’de rehavet uyarısı: Süreç henüz bitmedi

Vakaların azaldığı Rize’de rehavet uyarısı: Süreç henüz bitmedi

16.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vakaların azaldığı Rize’de rehavet uyarısı: Süreç henüz bitmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel haritada vakaların azaldığı Rize’de uzmanlar ’rehavet’ uyarısında bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, “Süreç henüz bitmedi. Biz gevşedikçe, rehavete kapıldıkça aslında kendimizi değil, virüsü rahatlatıyoruz, virüs bunu kendi lehine çeviriyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart tarihlerine ilişkin yeni vaka haritasını açıkladı. Rize’de geçen hafta her yüz binde 208,21 olarak açıklanan vaka sayısı, güncel verilere göre ise 188.18’indi. Vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmaması gerektiği belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

‘Sayıları düşürmek elimizde’ diyen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, “Süreç henüz bitmedi. Biz gevşedikçe, rehavete kapıldıkça aslında kendimizi değil, virüsü rahatlatıyoruz, virüs bunu kendi lehine çeviriyor. Bulaştırıcılığını daha da artırarak ilerliyor. Alacağımız önlem, elimizdeki en büyük silah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır” dedi.

‘VAKA ANALİZLERİNDE AYNI SOY İSİMLİLER ÖNE ÇIKIYOR’

Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek “Hasta sonuçlarına baktığımızda aynı soy isimliler, aynı ortamda bulunmuş olanlar dikkat çekiyor. Filyasyon ekipleri iz sürdüğünde görüyoruz ki; bu kümelenmelerin doğum günü kutlamaları, nikah törenleri, cenaze, taziye kalabalıkları, kayıkhane, köy, yayla evi sohbetleri sonrasında olduğunu görüyoruz. Köylerde, yaylalarda hava temiz, açık hava, bize bir şey olmaz düşüncesi doğru değil. Zira şu an vakalarımızın açık alan diye yalancı güven hissi veren ve maske mesafe kurallarına riayet konusunda daha az hassas davranılan ilçeler ve köyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta mutasyon pozitifliklerine de yine buralarda rastlıyoruz. Taziyeleri, kutlamaları telefonla yapalım. Sevgimizi, ilgimizi, paylaşımlarımızı uzaktan göstereceğimiz, yapacağımız bir dönemdeyiz” diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Karantinaya alınmıştı! Yolu toprakla kapattılarKarantinaya alınmıştı! Yolu toprakla kapattılar
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rize Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat yapılacak

MSB duyurdu! ABD ile ortak tatbikat

İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu

İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu

Şehit mezarında duygulandıran mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım

Şehit mezarında duygulandıran mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım

Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka! İl Sağlık Müdürü isyan etti

Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka! İl Sağlık Müdürü isyan etti

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Sinop’ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

Karantinaya alınmıştı! Yolu toprakla kapattılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.