Vakaların azaldığı Zonguldak'ta uzmandan 'rehavet' uyarısı: Kötü günlere dönebiliriz

Pandeminin ilk günlerinde vaka sayılarındaki artışla gündeme gelen Zonguldak'ta, son günlerde vaka sayılarında azalış devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında kırmızıya bürünen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita, son alınan tedbirlerle birlikte yeşile döndü. Vaka sayılarındaki azalış, vatandaşları da sevindirdi. Zonguldak Valiliği ise yaptığı açıklamalarla halkın tedbirlere uymaya devam etmesi uyarısında bulunuyor. BEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İl Pandemi Kurulu üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz de vaka sayılarındaki azalışın sevindirici olduğunu ancak bunun tedbirlerle mümkün olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Henüz rehavete kapılacak bir durumda olunmadığını ifade eden Dr. Açıkgöz, "Süreç dinamik bir süreç. Her gün yeni vakalarla karşı karşıya kalıyoruz ve baktığınız zaman Türkiye genelinde 200'ler civarında ölüm sayıları var. Şu an 15 bin civarında ise vaka sayımız var. Aslında henüz rehavete kapılabilecek bir durumda değiliz. Ölüm sayılarından da bu belli oluyor. Kısıtlama olmadan önce insanlar bir miktar rehavete kapılmıştı açıkçası. Ancak kısıtlama kararlarının ardından devletin ya da kamunun bu konudaki hassasiyetini gören vatandaşlar bu konuda daha fazla motive olmaya başladılar. Dolayısıyla insanların motivasyonunu etkileyen en önemli faktörlerin biri de devletin bu konudaki hassasiyetlerini vatandaşlara gösterebilmesi" dedi.