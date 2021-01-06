Vakaların Hızla Arttığı Los Angeles’ta Hastaneler Alarmda

Amerika’nın nüfusu en yoğun eyaleti olan California’da, Corona virüsü salgını nedeniyle hastanelerin kapasitesi büyük ölçüde doldu. Eyaletten hastanelere verilen talimatta yoğun bakım yatakları dolu olan hastanelere giden yoğun bakım hastalarının başka hastanelere yönlendirilmesi istendi.

Üç hafta boyunca uygulanacak kamu sağlığı talimatnamesi ile Güney California ve San Joaquin Vadisi hastanelerinin hastaları Kuzey California’ya gönderilebilecek. Bu bölgelerdeki 14 ilçe zorunlu ve hayati olmayan ameliyatları durdurma kararı almıştı.

Bugüne kadar salgının bir felakete dönüşmesini engellemeyi başaran California eyaleti şimdiyse kişi başına düşen en fazla yeni vakaya sahip eyeletlerden biri haline geldi.

Talimatname ayrıca Corona virüsü hastalarını tedavi etmek için yoğun bakım ünitesi kapasitesi dolmak üzere olan tüm ilçeler için geçerli.

Aşı uygulamasının da beklenenden yavaş ilerlemesi salgının kontrol altına alınmasının birkaç hafta daha sürebileceğini gösteriyor.

Hastalar çadırlara ve koridorlara yerleştiriliyor