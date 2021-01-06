Vakaların Hızla Arttığı Los Angeles’ta Hastaneler Alarmda

Amerika’nın nüfusu en yoğun eyaleti olan California’da, Corona virüsü salgını nedeniyle hastanelerin kapasitesi büyük ölçüde doldu. Eyaletten hastanelere verilen talimatta yoğun bakım yatakları dolu olan hastanelere giden yoğun bakım hastalarının başka hastanelere yönlendirilmesi istendi.
Üç hafta boyunca uygulanacak kamu sağlığı talimatnamesi ile Güney California ve San Joaquin Vadisi hastanelerinin hastaları Kuzey California’ya gönderilebilecek. Bu bölgelerdeki 14 ilçe zorunlu ve hayati olmayan ameliyatları durdurma kararı almıştı.
Bugüne kadar salgının bir felakete dönüşmesini engellemeyi başaran California eyaleti şimdiyse kişi başına düşen en fazla yeni vakaya sahip eyeletlerden biri haline geldi.
Talimatname ayrıca Corona virüsü hastalarını tedavi etmek için yoğun bakım ünitesi kapasitesi dolmak üzere olan tüm ilçeler için geçerli.
Aşı uygulamasının da beklenenden yavaş ilerlemesi salgının kontrol altına alınmasının birkaç hafta daha sürebileceğini gösteriyor.
Hastalar çadırlara ve koridorlara yerleştiriliyor
Los Angeles’taki Martin Luther King Jr. Devlet Hastanesi’nde Corona virüsü hastası sayısı hastanenin toplam kapasitesini aşınca hastalar aynı binadaki hediyelik eşya mağazasına, kiliseye, çadırlara ve koridorlara yerleştirildi.
Nüfusun büyük kısmını siyaların ve Latinler’in oluşturduğu bölgede yer alan hastanenin kapasitesi 131 hastayla sınırlıyken, baş hemşire Jeff Stout’a göre hastane 215 hastayı tedavi ediyor; bunların 135’i ise Corona virüsü hastası.
Hastanenin durumu, ülkenin en kalabalık ilçelerinden biri olan yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Los Angeles’taki tabloyu özetleyen bir emsal niteliğinde.
Nabız alınamayan hastalar hastaneye taşınmayacak
İlçedeki hastanelerde oksijen yetersizliği nedeniyle çıkartılan bir kararnameyle ambulanslara sahada hayata döndürülemedikleri kritik durumdaki hastaları hastanelere taşımamaları emir verilmişti.
Los Angeles İtfaiye Teşkilatı’nın sağlık ve acil hizmetler müdürü Dr. Marc Eckstein, nabız atışları duran birini hastaneye taşımanın ailesine sahte umut verdiğini, ambulansı işgal ettiğini, ambulans çalışanlarının sağlığını tehdit ettiğini ve aracın steril edilmesi ihtiyacını doğurduğunu söyledi.
California’daki ölümlerin yüzde 40’ı Los Angeles’ta
Eckstein, kararnameyle öngörülenin ilk müdahale ekiplerinden kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermesini istemek olmadığını, bu kişilerin zaten ‘‘klinik olarak ölü’’ olduklarını söyledi.
Los Angeles’ta hastaneye yatma oranları günden güne artmaya devam ediyor. Salı günü yeni bir rekor kıran ilçede 8.000 kişi hastaneye kaldırıldı, bunların beşte birinden fazlası yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Los Angeles, California eyaletinin 40 milyon sakininin dörtte birine ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki 27.000 Corona virüsü ölümünün yüzde 40’ı Los Angeles’ta meydana geldi.
Los Angeles’ta bazı hastaneler kapasitelerini aştıkları için geçici olarak kapılarını kapamak zorunda kaldı. Bu durum ambulansların sekiz saate kadar hastane kapılarında beklemesine ve başka açık acil servisler aramalarına neden oldu.
California eyaleti Salı günü, donanmaya ait Mercy Hastane Gemisinin bakıma alındığının anlaşılmasının ardından 500 federal sağlık personelinin eyalette hastanelerde ve bakımevlerinde görevlendirilmesini istedi. Geçen yılın başında eyaletteki bazı hastalar bu gemide tedavi ediliyor, bu da hastanelerin yükünü azaltıyordu.
Eyalette Noel ve Yılbaşı kutlamalarında sosyal mesafe kurallarına uymayanlar nedeniyle gelecek günlerde vaka sayısının daha da artmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.
San Joaquin Vadisi’nin Fresno ilçesi başhekimi Dr. Rais Vohra, Corona virüsü aşısı yapan sağlık görevlilerinin sayısını arttırmaya, böylece mümkün olduğunca fazla kişiyi aşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Ancak Vohra esas sorunun halkı aşı olmaya ikna etmek olacağına dikkat çekti. Bazı anketler ilçede yaşayanların yüzde 50’sinin aşıyı şimdi olmaya hazır hissetmediklerini ve bekleyerek yan etkilerini görmek istediklerini ortaya koyuyor.
Los Angeles’ta 31 Ocak’ta yapılması planlanan Grammy Ödül töreni de artan Corona virüsü vakaları nedeniyle 14 Mart’a ertelendi. Organizatörler kararın sağlık uzmanları ve müzisyenlere danışarak alındığını bildirdi.